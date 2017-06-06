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6 июня 2017, 12:57 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Защитник сборной России Джикия избежал серьёзных повреждений

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, получивший травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0), избежал серьёзных повреждений.

Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Венгрии и России. Увеличить
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© РИА "Новости"

Об этом пресс-службе клуба сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

Джикия появился на поле в стартовом составе, но из-за травмы был заменён на 81-й минуте. В этой же игре серьёзное повреждение получил Роман Зобнин.

Завтра Зобнин уедет в клинику «Вилла Стюарт» в Риме, где он получит консультацию профессора Мариани, а затем будет определена дальнейшая тактика лечения.

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