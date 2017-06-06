Защитник сборной России Джикия избежал серьёзных повреждений
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, получивший травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0), избежал серьёзных повреждений.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом
Джикия появился на поле в стартовом составе, но
Завтра Зобнин уедет в клинику «Вилла Стюарт» в Риме, где он получит консультацию профессора Мариани, а затем будет определена дальнейшая тактика лечения.
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