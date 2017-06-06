Как сборной играть без Зобнина

ВАРИАНТ 1. ЛОГИЧНЫЙ

Вариант № 1 сборной России без Романа Зобнина

В середине первого тайма матча с венграми травмированного спартаковца заменил Ерохин. Черчесов не собирался перекраивать расстановку, поэтому пошел по логичному пути: выпустил вместо Зобнина футболиста того же плана. Ростовчанин тоже любит играть в центре поля, тяготеет к нападению, но способен и выполнять черновую работу. Визуально картина не изменилась: сборная не сбавила в активности в атаке и все так же много пространства давала соперникам в обороне.

Возможна ли такая перестановка в долгосрочной перспективе? Да. Когда из строя выбывает футболист центра поля, нужно тщательно подбирать ему замену, потому что в этом случае особо важны взаимосвязи с партнерами. У Зобнина налажен контакт с Глушаковым, поэтому их дуэт смотрится органично. Ерохин с другими игроками средней линии не имеет клубных пересечений, зато отлично взаимодействует с Кудряшовым и Бухаровым — претендентами на место в основе. Кроме того, Черчесов уже привык к схеме с тремя защитниками и вряд ли захочет ее сильно переделывать. Поэтому вариант с прямой заменой Зобнина на Ерохина выглядит наиболее вероятным.

ВАРИАНТ 2. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ

Вариант № 2 сборной России без Романа Зобнина

На сборах Черчесов наигрывал разные сочетания, в том числе и схему с одним нападающим. Вполне возможно, что такую расстановку сборная выберет на Кубке конфедераций в матче с сильным соперником — например, с Португалией. Но, допускаем, что повреждение Зобнина вынудит Черчесова пересмотреть вариант основной формации и прибегнуть к помощи сразу двух опорных полузащитников.

Сейчас Россия выстраивается по схеме 3−1−4−2, где место единственного волнореза занимает Глушаков. Да, Зобнина можно напрямую заменить на Ерохина, но класс ростовчанина ниже, чем у спартаковца. Плюс — Зобнин гораздо работоспособнее. Сборной сейчас важнее наладить оборону, потому что класс разрушителей у нас сейчас не так высок, как у футболистов атаки. Поэтому Черчесов может перестраховаться и разменять одного из форвардов на дополнительного опорного хавбека (Тарасова, Газинского, Шишкина).

ВАРИАНТ 3. РАДИКАЛЬНЫЙ

Вариант № 3 сборной России без Романа Зобнина

Вариант, вытекающий из предыдущего, но более подходящий сборной с точки зрения баланса. В предыдущем примере уязвимы фланги: Самедов и Жирков неизбежно будут в меньшинстве при быстром нападении соперника по бровке. А в схеме 4−2−3−1, которую Черчесов использовал и в «Легии», и в «Динамо», и в «Амкаре» нет голых коридоров по краям. На недавнем брифинге тренер сборной поведал журналистам, что команда отрабатывает разные игровые сочетания, в том числе схему с четырьмя защитниками. Но очевидно, что на данный момент Черчесов не видит ее основной.

Зобнин и в этой расстановке мог бы органично выглядеть, причем не только в центральной зоне, но и на одном из атакующих флангов. Без него Черчесов тоже может использовать эту схему, но, как и в предыдущем случае, в оборонительных целях: пара опорных хавбеков обязательно должна быть нацелена исключительно на разрушение, потому что любой дуэт центральных защитников плохо справляется с отражением атак.