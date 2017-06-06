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6 июня 2017, 11:27 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Мартон Эппель: Один из защитников сборной России был похож на медведя

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель после товарищеского матча с Россией (0:3) отметил, что один из россиян был похож на медведя.

Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Венгрии и России. Увеличить
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© РИА "Новости"

25-летний игрок отметился голом в свои ворота на 40-й минуте встречи.

— Я противостоял хорошей обороне, один из защитников был похож на русского медведя, — цитирует Blikk Эппеля. — У меня было не так много времени, чтобы принимать мяч, всегда кто-то опекал меня. Это был международный уровень обороны. Мяч в свои ворота? Это была неудачная ситуация, я не знаю, что сказать.

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