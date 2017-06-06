Роман Зобнин: Я очень разочарован

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По итогам медицинского обследования у хавбека диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава.

— Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован, — сказал Зобнин.

Напомним, что 23-летний россиянин получил травму в контрольном матче со сборной Венгрии (3:0).

На 31-й минуте матча левый защитник соперника делал передачу — по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала — газон не выдержал, вылетел кусок дерна.

По информации «СЭ», футболисту нужна операция. В ближайшее время он должен отправиться в одну из европейских клиник. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода. (Сергей ЕГОРОВ).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).