Зобнин пропустит Кубок конфедераций

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По информации «СЭ», футболисту нужна операция — у него повреждены связки колена. В ближайшее время хавбек, по нашим данным, отправится в одну из европейских клиник. Окончательный диагноз и метод операционного лечения будут установлены на месте. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.

— Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован, — сказал «СЭ» Зобнин.

Напомним, что на 31-й минуте матча с командой Венгрии левый защитник соперника делал передачу — по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала — газон не выдержал, вылетел кусок дерна. Спартаковец упал, подбежавший врач команды Эдуард Безуглов спросил, сможет ли футболист продолжать. Получив ответ, Безуглов тут же просигнализировал скамейке — нужна замена.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).