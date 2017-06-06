У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена

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По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности, сообщает «твиттер» сборной России.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения.

Зобнин получил травму во время выездного товарищеского матча с командой Венгрии (3:0).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности (2/3)</p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/871994714492465152">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>