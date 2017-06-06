У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена
Сегодня утром после прилёта из Будапешта полузащитнику сборной России Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.
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По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности, сообщает «твиттер» сборной России.
Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения.
Зобнин получил травму во время выездного товарищеского матча с командой Венгрии (3:0).
|5.06.2017 21:30
|Зрители 13000
|матчи: Товарищеский матч
|Groupama Arena
Главные тренеры
|Бернд Шторк
|Станислав Черчесов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
|Боковой судья
|Мик Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
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