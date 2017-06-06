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6 июня 2017, 10:53 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена

Сегодня утром после прилёта из Будапешта полузащитнику сборной России Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.

Сегодня утром после прилёта из Будапешта полузащитнику сборной России Роману <span class=error>Зобнину</span> в одной из клиник <span class=error>ФМБА</span> России было выполнено <span class=error>МРТ</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности, сообщает «твиттер» сборной России.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения.

Зобнин получил травму во время выездного товарищеского матча с командой Венгрии (3:0).

5.06.2017 21:30 Зрители 13000 матчи: Товарищеский матч Groupama Arena
Венгрия 0:3 Россия
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Бернд Шторк Станислав Черчесов
Голы
  Федор Смолов 20′
  Мартон Эппель 40′
  Дмитрий Полоз (Ал. Миранчук, Ф. Кудряшов) 89′
Составы
Петер Гулачи 1
Барнабаш Беше 21
Адам Ланг 2
66′ Давид Маркварт 6
Адам Надь 8
45′ Сильвестер Хандья 5
Марк Клейс 14
45′ Тамаш Кадар 4
Паулу Винисиус 3
75′ Золтан Штибер 18
Адам Дьюрчо 17
70′ Балаж Джуджак (к) 7
80′ Ласло Кляйнхайслер 15
45′ Жольт Кальмар 10
Роланд Шоллои 20
70′ Мартон Эппель 11
Норберт Балог 19
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 38′
13 Федор Кудряшов
17 Александр Головин
8 Денис Глушаков
6 Георгий Джикия 81′
3 Роман Шишкин
19 Александр Самедов 76′
28 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 88′
27 Дмитрий Тарасов
11 Роман Зобнин 33′
21 Александр Ерохин 48′
9 Федор Смолов 84′
15 Алексей Миранчук
24 Александр Бухаров 63′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Угловые 1
10 Фолы 19
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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