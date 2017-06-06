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6 июня 2017, 10:52 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Форвард сборной Венгрии: Один из защитников был похож на русского медведя

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель прокомментировал игру в домашнем товарищеском матче с командой России.

Встреча завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:0.

«У соперника была хорошая защита, один из игроков обороны был похож на русского медведя. У меня было мало времени на то, чтобы принять мяч. В общем, была печальная ситуация для нас. Я даже не знаю, что делать», — цитирует форварда Blikk.

В следующем товарищеском матче российская команда сыграет со сборной Чили. Игра пройдёт 9 июня в Москве.

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