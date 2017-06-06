Сборная: разгром под крики боли

Еще до перерыва травму получил один из лучших игроков сезона Роман Зобнин и не смог покинуть поле самостоятельно. Печальная традиция сборной продолжается: в очередной раз наша команда теряет ключевых футболистов накануне важного турнира. Будьте прокляты, контрольные матчи!

В Европе широко распространен термин «вирус ФИФА». Это определение на Западе придумали для описания лавины травм, накрывающей клубный футбол по несколько раз за сезон. Всем известно: открылось окно международных матчей — жди беды. А то и не одной: бывает, из национальных сборных в клуб возвращаются сплошь покалеченные футболисты. Денежная компенсация от ФИФА смехотворна — никакими деньгами нельзя моментально вылечить порванную связку колена.

Летом клубного футбола нет, но проблема (простите, Станислав Саламович, за это слово) остается. Игроки, перегруженные насыщенным клубным сезоном, без отдыха отправляются исполнять международный долг, и нередко его не выполняют. Не потому, что филонят. А потому, что ломаются. Редкая сборная перед крупным турниром обходится без потерь — почти всегда кто-то вылетает из заявки, но далеко не всегда этот кто-то своей сборной необходим.

Но нашу национальную команду явно сглазили. Каждый раз, когда нам предстоит участие в важном турнире, накануне старта выбывает из строя ключевой игрок, а то и не один. В 2002-м — Мостовой, в 2004-м — Онопко и Игнашевич, в 2008-м — Погребняк, в 2012-м — Василий Березуцкий, в 2014-м — Широков, в 2016-м — Дзагоев, Денисов и Жирков. Как следствие, в команде нарушается баланс, тренерам приходится все спешно перестраивать и всех переучивать, многодневные сборы порой летят в трубу. Отсюда — постоянные остановки на групповом этапе.

Конечно, в травмах кроется не единственная причина провалов сборной на больших турнирах. Но очевидно, что удача нам задолжала: слишком много форс-мажоров стало в команде. Ее уровень и так с каждым годом падает, и сейчас у нас нет созвездия классных игроков. Тем болезненнее мы переживаем травмы футболистов, через которых изначально должна была строиться игра команды на Кубке конфедераций.

Дзагоев выбыл еще до сборов, Дзюба до последнего надеялся укротить свое колено, но тоже сошел с дистанции. Теперь травму получил Зобнин — человек, который должен был взять на себя исполнение обязанностей Дзагоева на Кубке конфедераций. Именно поэтому до сегодняшнего дня тема хромой сборной почти не поднималась: все понимали, что проведший яркий сезон спартаковец способен адекватно заменить Дзагоева в основе — а значит, прошлогоднего коллапса не будет. Увы, теперь за результат сборной на Кубке конфедераций тревожно.

Понимаю, эти пространные рассуждения о здоровье выглядят нелепо на фоне крупной победы национальной команды над участником плей-офф прошлогоднего Euro, но счет в контрольно-товарищеских матчах всегда имеет второстепенное значение. Я и весной не понимал, зачем костерить сборную за поражения в экспериментальных играх. Главная цель этих матчей — наиграть состав, наработать связи, проверить футболистов в боевых условиях. Вот мы и проверили….

Ситуацию усугубляет то, что, по правилам ФИФА, мы не можем вызвать нового игрока в расширенную заявку. Иначе мы бы могли с вами пофантазировать и вообразить возможное перемирие Денисова и Черчесова. Нет, сейчас тренер может только сократить список, и в этом ему активно помогает судьба, пусть ее и не просят: под конец матча захромал еще один спартаковец Джикия — будто бы нам мало.

Без стержня нашей сборной станет намного труднее, и за оставшееся до Кубка конфедераций время невозможно залатать все дыры так, чтобы не было видно швов. Но унывать при этом все равно запрещается — разгромная гостевая победа над венграми при вразумительной игре оставляет нам надежду на успех. При этом большую часть матча команда провела как раз без Зобнина, но не рассыпалась на составные части. Главное, чтобы сборная оставалась единым целым и впредь.

Гоша ЧЕРНОВ.