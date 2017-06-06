Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Нойштедтер, Семенов и Беленов не попадут в заявку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Главный вопрос: что с Зобниным?

— Мне не хотелось бы опережать события. Колено чуть-чуть опухло. Болит. Завтра (6 июня. — Прим. «СЭ») сделаем медобследование и будем точно знать.

— Удовлетворила вас игра Ерохина на месте Зобнина?

— Во-первых, Ерохин уже играл в основном составе в некоторых предыдущих матчах. Во-вторых, каждый, кто вышел на замену — и Полоз, и Миранчук, и Тарасов, и Смольников, и Шишкин — свою партию сыграли. Не хотелось бы кого-то выделять. Были и определенные оплошности, но мы их разберем в рабочем порядке.

— Замена Джикии в концовке — перестраховка или у него тоже повреждение?

— У Георгия небольшой ушиб. Но даже если бы этого ушиба не было, мы планировали выпустить Шишкина минут на 15−20. Времени у нас нет — поэтому по возможности надо все опробовать.

— Нойштедтер, Семенов и Беленов не попали в заявку на матч. Логично предположить, что именно они не попадут в финальный список из 23-х игроков, которую опубликуете 7 июня. И почему не включили Комбарова — из-за тех самых проблем со здоровьем, о которых вы говорили перед игрой?

— Сегодня в заявку можно было включить только 23 игрока. Я вызвал и объяснил им (речь про Беленова, Нойштедтера и Семенова. — Прим. «СЭ»). Вероятность того, что они не попадут, большая. Но заявки продолжаются — видите, у Зобнина травма… Так что вопрос, по сути, открыт до 17 июня.

Что касается Комбарова, то мы не хотели рисковать. Если игрок не готов на 100 процентов, зачем включать в заявку. Вчера и сегодня болевых ощущений он не испытывал. Стараемся минимизировать риск. В контрольном матче с Чили 9 июня Комбаров свой шанс получит.

— Кудряшов и на Кубке конфедераций будет играть в маске? В чем причина — это из-за перелома носа, полученного в апреле в игре ЦСКА — «Ростов»?

— Да, из-за этого. Сегодня на крупных турнирах в специальной маске играть разрешается. Надеемся, что будет такая возможность.

— Довольны в целом игрой в атаке? Сложилось ощущение, что многовато обрезов, не хватало точности передач. Первый гол сделал Смолов на индивидуальном мастерстве, второй мяч — автогол…

— Если брать индивидуальное мастерство Смолова — мы наигрывали, чтобы он открылся именно в ту зону во время выхода из обороны, а потом Федор обыграл и действовал великолепно. А по поводу передач — да, нам надо исправлять отдельные оплошности, и тогда наша игра будет смотреться целостно.

— Это был легкий матч для сборной России? — вопрос от венгерского журналиста.

— Нет. Мы провели непростой сбор с тяжелыми тренировками, а футболисты сыграли последнюю официальную встречу ровно две недели назад. Поэтому на первых минутах «вкатывались».

— Показалось, вы порой выражали недовольство действиями игроков…

— Нет, вы не правы. Я с игроками в этих моментах жил.