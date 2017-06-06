Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Нойштедтер, Семенов и Беленов не попадут в заявку
Пресс-конференция главного тренера сборной — о травме Зобнина, замене Джикии, списке 23-х, маске Кудряшова, голе Смолова и многом другом.
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— Главный вопрос: что с Зобниным?
— Мне не хотелось бы опережать события. Колено
— Удовлетворила вас игра Ерохина на месте Зобнина?
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— Замена Джикии в концовке — перестраховка или у него тоже повреждение?
— У Георгия небольшой ушиб. Но даже если бы этого ушиба не было, мы планировали выпустить Шишкина минут на 15−20. Времени у нас нет — поэтому по возможности надо все опробовать.
— Нойштедтер, Семенов и Беленов не попали в заявку на матч. Логично предположить, что именно они не попадут в финальный список из 23-х игроков, которую опубликуете 7 июня. И почему не включили Комбарова —
— Сегодня в заявку можно было включить только 23 игрока. Я вызвал и объяснил им (речь про Беленова, Нойштедтера и Семенова. — Прим. «СЭ»). Вероятность того, что они не попадут, большая. Но заявки продолжаются — видите, у Зобнина травма… Так что вопрос, по сути, открыт до 17 июня.
Что касается Комбарова, то мы не хотели рисковать. Если игрок не готов на 100 процентов, зачем включать в заявку. Вчера и сегодня болевых ощущений он не испытывал. Стараемся минимизировать риск. В контрольном матче с Чили 9 июня Комбаров свой шанс получит.
— Кудряшов и на Кубке конфедераций будет играть в маске? В чем причина — это
— Да,
— Довольны в целом игрой в атаке? Сложилось ощущение, что многовато обрезов, не хватало точности передач. Первый гол сделал Смолов на индивидуальном мастерстве, второй мяч — автогол…
— Если брать индивидуальное мастерство Смолова — мы наигрывали, чтобы он открылся именно в ту зону во время выхода из обороны, а потом Федор обыграл и действовал великолепно. А по поводу передач — да, нам надо исправлять отдельные оплошности, и тогда наша игра будет смотреться целостно.
— Это был легкий матч для сборной России? — вопрос от венгерского журналиста.
— Нет. Мы провели непростой сбор с тяжелыми тренировками, а футболисты сыграли последнюю официальную встречу ровно две недели назад. Поэтому на первых минутах «вкатывались».
— Показалось, вы порой выражали недовольство действиями игроков…
— Нет, вы не правы. Я с игроками в этих моментах жил.
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