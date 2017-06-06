Бернд Шторк: Венгрия пропустила от России голы «из ничего»
Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк после поражения в товарищеском матче от России (0:3) на
пресс-конференции долго говорил о проблемах своей команды — отсутствии опыта у молодых.
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О России сказал все несколько фраз:
— Сборная Венгрии пропускала голы из ничего. Российская команда атаковала успешно. Нашим молодым игрокам еще надо набираться опыта — ко второму тайму результат был 0:2… (Дмитрий СИМОНОВ).
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