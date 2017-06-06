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6 июня 2017, 0:39 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Бернд Шторк: Венгрия пропустила от России голы «из ничего»

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк после поражения в товарищеском матче от России (0:3) на пресс-конференции долго говорил о проблемах своей команды — отсутствии опыта у молодых.

Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Венгрии и России. Увеличить
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© РИА "Новости"

О России сказал все несколько фраз:

— Сборная Венгрии пропускала голы из ничего. Российская команда атаковала успешно. Нашим молодым игрокам еще надо набираться опыта — ко второму тайму результат был 0:2… (Дмитрий СИМОНОВ).

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