Глушаков: У сборной России были погрешности в матче с Венгрией, выводы сделаем
Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Установку мы выполнили. Были
Про Зобнина пока никто ничего точно не знает. Дай бог, чтобы всё обошлось и было хорошо, — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter