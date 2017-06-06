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6 июня 2017, 0:14 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Больная тема. Игроки, которых сборная России теряла из-за травм перед ЧМ и Euro

В товарищеском матче против венгров травмы получили сразу два игрока сборной России — Роман Зобнин и Георгий Джикия. «СЭ» вспоминает всех футболистов национальной команды, пропускавших крупные турниры из-за повреждений.

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ЧМ-1994

ТРАВМЫ: нет.

Мировое первенство, проходившее в США, едва ли не единственный турнир, на который россияне могли собрать оптимальный состав — все игроки, составлявшие основу сборной в отборочном цикле, обошлись без серьезных травм. Однако потери все же случились: по «политическим» причинам. Скандальное «письмо четырнадцати», пусть ряд игроков и отозвали подписи, лишило нашу сборную Игоря Шалимова, Игоря Добровольского, Игоря Колыванова, Сергея Кирьякова, Василия Кулькова, Андрея Канчельскиса и Андрея Иванова.

EURO-1996

ТРАВМЫ: Дмитрий РАДЧЕНКО, Василий КУЛЬКОВ.

Накануне чемпионата Европы сборная России лишилась Дмитрия Радченко и Василия Кулькова. Нападающий забил 4 мяча в квалификации и вполне мог усилить атаку команды Олега Романцева в Англии, но получил серьезную травму ноги. «У него такая травма, рецидив которой может возникнуть в любой момент, и тогда Радченко окажется на чемпионате туристом», — рассказывал тогда главный тренер сборной журналистам. Рецидив старого повреждения помешал сыграть на Euro и Кулькову.

ЧМ-2002

ТРАВМА: Александр МОСТОВОЙ

После Еuro-1996 сборная России 6 лет не выступала на крупных турнирах. А когда все-таки пробилась на ЧМ в Японии и Корее, не смогла выйти из группы. Во многом из-за серьезной травмы лидера — Александра Мостового. Полузащитник получил повреждение бедра в товарищеской игре с югославами за считанные недели до старта мирового первенства. Его даже включили в заявку, но восстановиться Мостовой так и не сумел.

EURO-2004

ТРАВМЫ: Сергей ИГНАШЕВИЧ, Виктор ОНОПКО

Перед стартом Euro-2004 катастрофические потери понесла оборона сборной России. Из-за травм коленей выбыли из строя Сергей Игнашевич и Виктор Онопко. В результате Георгию Ярцеву пришлось ставить в стартовый состав не имевших опыта международных встреч Романа Шаронова и Алексея Бугаева. Также в Португалии не смог сыграть Егор Титов. Лидер «Спартака» в это время отбывал свою «бромантановую» дисквалификацию.

EURO-2008

ТРАВМА: Павел ПОГРЕБНЯК

Перед самым началом бронзового чемпионата Европы травму колена получил Павел Погребняк. Так сборная России лишилась нападающего, ставшего лучшим бомбардиром Кубка УЕФА-2007/08.

EURO-2012

ТРАВМЫ: Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, Роман ШИШКИН

Накануне Euro-2012 с проблемами в обороне столкнулся уже Дик Адвокат. Основной центральный защитник Василий Березуцкий получил травму бедра и его подменил брат Алексей. А Роман Шишкин пропустил чемпионат Европы из-за проблем с желудком.

ЧМ-2014

ТРАВМА: Роман ШИРОКОВ

Фатальной потерей для команды Фабио Капелло стала травма ахилла Романа Широкова. Лишившаяся главного креативщика сборная России не сумела выиграть не одного матча и вылетела еще на стадии группового раунда.

EURO-2016

ТРАВМЫ: Игорь ДЕНИСОВ, Алан ДЗАГОЕВ

Леонид Слуцкий вынужден был ставить в основу сборной Романа Нойштедтера и Александра Головина, потому что накануне старта Euro-2016 один за другим получили травмы два ключевых игрока середины поля. Алан Дзагоев выбыл с переломом второй плюсневой кости, а Игорь Денисов «дернул» мышцу задней поверхности бедра. Не поехал на турнир во Францию и защитник Юрий Жирков, у которого обострились проблемы с ахиллом.

5.06.2017 21:30 матчи: Товарищеский матч Groupama Arena
Венгрия 0:3 Россия
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Бернд Шторк Станислав Черчесов
Голы
  Федор Смолов 20′
  Мартон Эппель 40′
  Дмитрий Полоз (Ал. Миранчук, Ф. Кудряшов) 89′
Составы
Петер Гулачи 1
Барнабаш Беше 21
Адам Ланг 2
66′ Давид Маркварт 6
Адам Надь 8
46′ Сильвестер Хандья 5
Марк Клеис 14
46′ Тамаш Кадар 4
Паулу Винисиус 3
75′ Золтан Штибер 18
Адам Дьюрчо 17
70′ Балаж Джуджак (к) 7
80′ Ласло Кляйнхайслер 15
46′ Жольт Кальмар 10
Роланд Шаллаи 20
70′ Мартон Эппель 11
Норберт Балог 19
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 38′
13 Федор Кудряшов
17 Александр Головин
8 Денис Глушаков
6 Георгий Джикия 81′
3 Роман Шишкин
19 Александр Самедов 76′
28 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 88′
27 Дмитрий Тарасов
11 Роман Зобнин 33′
21 Александр Ерохин 48′
9 Федор Смолов 84′
15 Алексей Миранчук
24 Александр Бухаров 63′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Угловые 1
10 Фолы 19
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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