Больная тема. Игроки, которых сборная России теряла из-за травм перед ЧМ и Euro

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ЧМ-1994

ТРАВМЫ: нет.

Мировое первенство, проходившее в США, едва ли не единственный турнир, на который россияне могли собрать оптимальный состав — все игроки, составлявшие основу сборной в отборочном цикле, обошлись без серьезных травм. Однако потери все же случились: по «политическим» причинам. Скандальное «письмо четырнадцати», пусть ряд игроков и отозвали подписи, лишило нашу сборную Игоря Шалимова, Игоря Добровольского, Игоря Колыванова, Сергея Кирьякова, Василия Кулькова, Андрея Канчельскиса и Андрея Иванова.

EURO-1996

ТРАВМЫ: Дмитрий РАДЧЕНКО, Василий КУЛЬКОВ.

Накануне чемпионата Европы сборная России лишилась Дмитрия Радченко и Василия Кулькова. Нападающий забил 4 мяча в квалификации и вполне мог усилить атаку команды Олега Романцева в Англии, но получил серьезную травму ноги. «У него такая травма, рецидив которой может возникнуть в любой момент, и тогда Радченко окажется на чемпионате туристом», — рассказывал тогда главный тренер сборной журналистам. Рецидив старого повреждения помешал сыграть на Euro и Кулькову.

ЧМ-2002

ТРАВМА: Александр МОСТОВОЙ

После Еuro-1996 сборная России 6 лет не выступала на крупных турнирах. А когда все-таки пробилась на ЧМ в Японии и Корее, не смогла выйти из группы. Во многом из-за серьезной травмы лидера — Александра Мостового. Полузащитник получил повреждение бедра в товарищеской игре с югославами за считанные недели до старта мирового первенства. Его даже включили в заявку, но восстановиться Мостовой так и не сумел.

EURO-2004

ТРАВМЫ: Сергей ИГНАШЕВИЧ, Виктор ОНОПКО

Перед стартом Euro-2004 катастрофические потери понесла оборона сборной России. Из-за травм коленей выбыли из строя Сергей Игнашевич и Виктор Онопко. В результате Георгию Ярцеву пришлось ставить в стартовый состав не имевших опыта международных встреч Романа Шаронова и Алексея Бугаева. Также в Португалии не смог сыграть Егор Титов. Лидер «Спартака» в это время отбывал свою «бромантановую» дисквалификацию.

EURO-2008

ТРАВМА: Павел ПОГРЕБНЯК

Перед самым началом бронзового чемпионата Европы травму колена получил Павел Погребняк. Так сборная России лишилась нападающего, ставшего лучшим бомбардиром Кубка УЕФА-2007/08.

EURO-2012

ТРАВМЫ: Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, Роман ШИШКИН

Накануне Euro-2012 с проблемами в обороне столкнулся уже Дик Адвокат. Основной центральный защитник Василий Березуцкий получил травму бедра и его подменил брат Алексей. А Роман Шишкин пропустил чемпионат Европы из-за проблем с желудком.

ЧМ-2014

ТРАВМА: Роман ШИРОКОВ

Фатальной потерей для команды Фабио Капелло стала травма ахилла Романа Широкова. Лишившаяся главного креативщика сборная России не сумела выиграть не одного матча и вылетела еще на стадии группового раунда.

EURO-2016

ТРАВМЫ: Игорь ДЕНИСОВ, Алан ДЗАГОЕВ

Леонид Слуцкий вынужден был ставить в основу сборной Романа Нойштедтера и Александра Головина, потому что накануне старта Euro-2016 один за другим получили травмы два ключевых игрока середины поля. Алан Дзагоев выбыл с переломом второй плюсневой кости, а Игорь Денисов «дернул» мышцу задней поверхности бедра. Не поехал на турнир во Францию и защитник Юрий Жирков, у которого обострились проблемы с ахиллом.