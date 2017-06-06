Больная тема. Игроки, которых сборная России теряла из-за травм перед ЧМ и Euro
В товарищеском матче против венгров травмы получили сразу два игрока сборной России — Роман Зобнин и Георгий Джикия. «СЭ» вспоминает всех футболистов национальной команды, пропускавших крупные турниры
из-за повреждений.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧМ-1994
ТРАВМЫ: нет.
Мировое первенство, проходившее в США, едва ли не единственный турнир, на который россияне могли собрать оптимальный состав — все игроки, составлявшие основу сборной в отборочном цикле, обошлись без серьезных травм. Однако потери все же случились: по «политическим» причинам. Скандальное «письмо четырнадцати», пусть ряд игроков и отозвали подписи, лишило нашу сборную Игоря Шалимова, Игоря Добровольского, Игоря Колыванова, Сергея Кирьякова, Василия Кулькова, Андрея Канчельскиса и Андрея Иванова.
EURO-1996
ТРАВМЫ: Дмитрий РАДЧЕНКО, Василий КУЛЬКОВ.
Накануне чемпионата Европы сборная России лишилась Дмитрия Радченко и Василия Кулькова. Нападающий забил 4 мяча в квалификации и вполне мог усилить атаку команды Олега Романцева в Англии, но получил серьезную травму ноги. «У него такая травма, рецидив которой может возникнуть в любой момент, и тогда Радченко окажется на чемпионате туристом», — рассказывал тогда главный тренер сборной журналистам. Рецидив старого повреждения помешал сыграть на Euro и Кулькову.
ЧМ-2002
ТРАВМА: Александр МОСТОВОЙ
После Еuro-1996 сборная России 6 лет не выступала на крупных турнирах. А когда
EURO-2004
ТРАВМЫ: Сергей ИГНАШЕВИЧ, Виктор ОНОПКО
Перед стартом Euro-2004 катастрофические потери понесла оборона сборной России.
EURO-2008
ТРАВМА: Павел ПОГРЕБНЯК
Перед самым началом бронзового чемпионата Европы травму колена получил Павел Погребняк. Так сборная России лишилась нападающего, ставшего лучшим бомбардиром Кубка УЕФА-2007/08.
EURO-2012
ТРАВМЫ: Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, Роман ШИШКИН
Накануне Euro-2012 с проблемами в обороне столкнулся уже Дик Адвокат. Основной центральный защитник Василий Березуцкий получил травму бедра и его подменил брат Алексей. А Роман Шишкин пропустил чемпионат Европы
ЧМ-2014
ТРАВМА: Роман ШИРОКОВ
Фатальной потерей для команды Фабио Капелло стала травма ахилла Романа Широкова. Лишившаяся главного креативщика сборная России не сумела выиграть не одного матча и вылетела еще на стадии группового раунда.
EURO-2016
ТРАВМЫ: Игорь ДЕНИСОВ, Алан ДЗАГОЕВ
Леонид Слуцкий вынужден был ставить в основу сборной Романа Нойштедтера и Александра Головина, потому что накануне старта Euro-2016 один за другим получили травмы два ключевых игрока середины поля. Алан Дзагоев выбыл с переломом второй плюсневой кости, а Игорь Денисов «дернул» мышцу задней поверхности бедра. Не поехал на турнир во Францию и защитник Юрий Жирков, у которого обострились проблемы с ахиллом.
|Бернд Шторк
|Станислав Черчесов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
|Боковой судья
|Мик Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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