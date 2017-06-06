Мутко надеется, что футболист Зобнин не получил серьезной травмы в матче с венграми

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В понедельник сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Зобнин получил повреждение и был заменен на 33-й минуте встречи.

«Прилетим, сразу будем делать МРТ. Жаль, в таком состоянии хорошем был, будем надеяться, что все будет хорошо. Не будем забегать вперед, травма колена, да. Завтра все будет ясно», — сказал Мутко.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве — она сыграет с командой Чили.

На Кубке конфедераций российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).