Мутко надеется, что футболист Зобнин не получил серьезной травмы в матче с венграми
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко надеется, что российский полузащитник Роман Зобнин не получил серьезной травмы в товарищеском матче против команды Венгрии.
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Видимо, что-то случилось...
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В понедельник сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Зобнин получил повреждение и был заменен на 33-й минуте встречи.
«Прилетим, сразу будем делать МРТ. Жаль, в таком состоянии хорошем был, будем надеяться, что все будет хорошо. Не будем забегать вперед, травма колена, да. Завтра все будет ясно», — сказал Мутко.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве — она сыграет с командой Чили.
На Кубке конфедераций российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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