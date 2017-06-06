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6 июня 2017, 0:01 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Травма Зобнина. Детали

Полузащитник сборной России получил травму в контрольном матче с Венгрией (3:0). «СЭ» — о событии, которое заставило забыть саму игру.

Полузащитник сборной России получил травму в контрольном матче с Венгрией (3:0). СЭ — о событии которое заставило забыть саму игру. Увеличить
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КОГДА ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ

На 31-й минуте матча левый защитник венгров делал передачу — по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала — газон не выдержал, вылетел кусок дерна. Спартаковец упал, подбежавший врач команды Эдуард Безуглов спросил, сможет ли футболист продолжать. Получив ответ, Безуглов тут же просигнализировал скамейке — нужна замена.

КАКОЙ ДИАГНОЗ

Зобнин покинул поле на носилках. Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника. По словам представителя национальной команды, у Романа — повреждение связок колена.

— Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, — сказал Владимиров.

СКОЛЬКО ПРОПУСТИТ

Разрыв крестообразных связок колена, как правило, приводит к длительной паузе. После операции восстановление занимает полгода. В тяжелых случаях реабилитация занимает до 8−9 месяцев.

КТО ЗАМЕНИТ В СБОРНОЙ

В РФС уточнили: «В заявку на Кубок конфедераций из 23 человек могут войти только игроки из расширенного «списка 30».

Напомним, в расширенный «список 30» вошли.

Вратари: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 2. Александр БЕЛЕНОВ («Уфа»), 3. ГИЛЬЕРМЕ («Локомотив»), 4. Андрей ЛУНЕВ («Зенит»);.

Впоследствии получивший травму Лунев был заменен на вратаря «Арсенала» Габулова — он вошел в окончательный «список 30»

защитники: 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ («Спартак»), 7. Руслан КАМБОЛОВ («Рубин»), 8. Федор КУДРЯШОВ («Ростов»), 9. Илья КУТЕПОВ («Спартак»), 10. Роман НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция), 11. Андрей СЕМЕНОВ («Терек»), 12. Роман ШИШКИН («Краснодар»);.

полузащитники: 13. Юрий ГАЗИНСКИЙ («Краснодар»), 14. Денис ГЛУШАКОВ («Спартак»), 15. Александр ГОЛОВИН, 16. Алан ДЗАГОЕВ (оба — ЦСКА), 17. Александр ЕРОХИН («Ростов»), 18. Юрий ЖИРКОВ («Зенит»), 19. Роман ЗОБНИН («Спартак»), 20. Дмитрий КОМБАРОВ («Спартак»), 21. Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»), 22. Александр САМЕДОВ («Спартак»), 23. Игорь СМОЛЬНИКОВ («Зенит»), 24. Дмитрий ТАРАСОВ («Локомотив»), 25. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (ЦСКА);.

нападающие: 26. Александр БУХАРОВ («Ростов»), 27. Артем ДЗЮБА («Зенит»), 28. Максим КАНУННИКОВ («Рубин»), 29. Дмитрий ПОЛОЗ («Ростов»), 30. Федор СМОЛОВ («Краснодар»).

Впоследствии стало известно, что из-за травм не могут быть включены в заявку Дзагоев, Мариу Фернандес, Дзюба. Теперь, возможно, Зобнин. В итоге до 7 июня — дня подачи заявки из 23 человек на Кубок конфедераций штаб сборной должен отцепить 3 игроков (в случае, если травма не позволит Зобнину сыграть на турнире) или 4 игроков (если Зобнин все же сыграет).

В том случае, если из «списка 23» кто-то получит травму, можно произвести одну замену до первого матча — и пригласить игрока уже не из «списка 30».

Традиция тяжелых травм в сборной перед крупными турнирами, увы, может продолжиться — перед ЧМ-2002 ее получил Мостовой (в Японию ездил, но на поле не выходил), перед Euro-2004 — Онопко и Игнашевич, перед Euro-2008 — Погребняк, перед Euro-2012 Василий Березуцкий, перед ЧМ-2014 — Широков, перед Euro-2016 — Дзагоев, Денисов и Жирков.

5.06.2017 21:30 матчи: Товарищеский матч Groupama Arena
Венгрия 0:3 Россия
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Бернд Шторк Станислав Черчесов
Голы
  Федор Смолов 20′
  Мартон Эппель 40′
  Дмитрий Полоз (Ал. Миранчук, Ф. Кудряшов) 89′
Составы
Петер Гулачи 1
Барнабаш Беше 21
Адам Ланг 2
66′ Давид Маркварт 6
Адам Надь 8
46′ Сильвестер Хандья 5
Марк Клеис 14
46′ Тамаш Кадар 4
Паулу Винисиус 3
75′ Золтан Штибер 18
Адам Дьюрчо 17
70′ Балаж Джуджак (к) 7
80′ Ласло Кляйнхайслер 15
46′ Жольт Кальмар 10
Роланд Шаллаи 20
70′ Мартон Эппель 11
Норберт Балог 19
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 38′
13 Федор Кудряшов
17 Александр Головин
8 Денис Глушаков
6 Георгий Джикия 81′
3 Роман Шишкин
19 Александр Самедов 76′
28 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 88′
27 Дмитрий Тарасов
11 Роман Зобнин 33′
21 Александр Ерохин 48′
9 Федор Смолов 84′
15 Алексей Миранчук
24 Александр Бухаров 63′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Угловые 1
10 Фолы 19
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Мутко надеется, что футболист Зобнин не получил серьезной травмы в матче с венграми

Мутко надеется, что футболист Зобнин не получил серьезной травмы в матче с венграми

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко надеется, что российский полузащитник Роман Зобнин не получил серьезной травмы в товарищеском матче против команды Венгрии.
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