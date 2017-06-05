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5 июня 2017, 23:59 | Футбол: Сборные | ТАСС

Тренер сборной России Черчесов призвал не опережать события в вопросе травмы Зобнина

БУДАПЕШТ, 5 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Опережать события в вопросе травмы полузащитника сборной России по футболу Романа Зобнина не стоит. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Венгрии и России. Увеличить
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© РИА "Новости"

23-летний Зобнин, выступающий за московский «Спартак», получил травму в первом тайме товарищеского матча между сборными России и Венгрии (3:0), который состоялся в понедельник в Будапеште.

«Не хотелось бы опережать события. Понятно, что колено опухло и болит. Завтра сделаем обследование и сможем точно говорить», — сказал Черчесов.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве с командой Чили.

На Кубке конфедераций российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые два места.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Окончательную заявку на турнир, в которую войдут 23 игрока, сборная России должна подать до 7 июня включительно.

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