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5 июня 2017, 23:56 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Бельгии обыграла чехов в товарищеском матче

Сборная Бельгии одержала победу над командой Чехии в товарищеском матче, состоявшемся в Брюсселе.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Чехии в товарищеском матче состоявшемся в Брюсселе. Увеличить
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В первом тайме команды обменялись голами — на результативный удар Миши Батшуайи чехи ответили действиями Михала Крменчика, который воспользовался ошибкой защитника и забил в пустые ворота. А в начале второго тайма полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни замкнул подачу с углового, перекинув голкипера чешской команды. Итоговый счёт — 2:1 в пользу бельгийцев.

Отметим, что после очень долгого перерыва матч в составе бельгийцев провёл защитник Венсан Компани.

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