Сборная Бельгии обыграла чехов в товарищеском матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом тайме команды обменялись голами — на результативный удар Миши Батшуайи чехи ответили действиями Михала Крменчика, который воспользовался ошибкой защитника и забил в пустые ворота. А в начале второго тайма полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни замкнул подачу с углового, перекинув голкипера чешской команды. Итоговый счёт — 2:1 в пользу бельгийцев.

Отметим, что после очень долгого перерыва матч в составе бельгийцев провёл защитник Венсан Компани.