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5 июня 2017, 23:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Акинфеев: Сборная России выиграла — и хорошо

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев кратко прокомментировал победу команды над венграми (3:0) в товарищеском матче, состоявшемся сегодня в Будапеште.

Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Венгрии и России. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Выиграли — и хорошо. Функциональное состояние команды? Не могу оценить, я же не тренер», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 9 июня в Москве. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Чили.

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