Акинфеев: Сборная России выиграла — и хорошо
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев кратко прокомментировал победу команды над венграми (3:0) в товарищеском матче, состоявшемся сегодня в Будапеште.
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«Выиграли — и хорошо. Функциональное состояние команды? Не могу оценить, я же не тренер», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 9 июня в Москве. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Чили.
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