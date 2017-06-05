Сборная России поблагодарила болельщиков
Пресс-служба сборной России после победы над Венгрией в контрольном матче поблагодарила болельщиков за поддержку.
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Подопечные станислава Черчесова обыграли соперника со счетом 3:0. Напомним, что 9 июня Россия сыграет в Москве с Чили.
— Победа! Сборная России выигрывает у Венгрии со счетом 3:0! Спасибо всем за поддержу, вы самые лучшие болельщики, — говорится в сообщении.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).
Главные тренеры
|Бернд Шторк
|Станислав Черчесов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
|Боковой судья
|Мик Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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