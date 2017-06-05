Сборная России поблагодарила болельщиков

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Подопечные станислава Черчесова обыграли соперника со счетом 3:0. Напомним, что 9 июня Россия сыграет в Москве с Чили.

— Победа! Сборная России выигрывает у Венгрии со счетом 3:0! Спасибо всем за поддержу, вы самые лучшие болельщики, — говорится в сообщении.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Победа! <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> выигрывает у Венгрии со счетом 3:0! Спасибо всем за поддержу, вы самые лучшие болельщики!!! <a href="https://t.co/8jW4RVihbX">pic.twitter.com/8jW4RVihbX</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/871823652131680257">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>