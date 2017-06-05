Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией

Не всё так грустно. Сборная России проверила всё, что хотела. Поработала над физикой, побегала в специальных датчиках, замеряющих скорость бега, количество и качество рывков. Откатала схему 3−5−2, к которой всё ещё нужно привыкать. Выжала сборную Венгрии, не дав ей создать моменты из штрафной — самыми активными у мадьяр были Джуджак и Штибер, обострявшие на флангах, но не находившие продолжения в центре. Достойно поработала в прессинге — угловой, с которого наша сборная забила второй мяч, случился из-за неточной скидки защитника венгров под давлением. Выдала достойную реализацию — три гола из трёх с половиной моментов.

Можно даже персонально выделить отдельных игроков. Александра Головина — именно его движение помогло сборной России преодолеть трудный стартовый отрезок, где наша команда отвратительно выходила из-под венгерского прессинга. Фёдора Смолова, которому после Кубка Конфедераций не стоит возвращаться в Премьер-Лигу — в составе сборной Смолов впервые за долгое время много играл на команду, не был единственным адресатом доставки мяча, финтил и накручивал мадьяр. Свой гол соорудил почти в одиночку: нашёл свободное пространство, отправил в партер одного защитника, прокинул мяч между ног другому, и вынимай. Достойно вошёл в игру Дмитрий Полоз, сделавший разгром.

Всё это хорошо, но сборная России понесла слишком большую потерю.

С 99,9-процентной вероятностью — по крайней мере, так видится к моменту сдачи текста — на Кубке Конфедераций не сыграет Роман Зобнин, и это его личная драма. Герой главного прогресса сезона, шедший в «Спартак» резервистом и внезапно ставший везде основным, был невероятно заряжен на первый международный турнир в карьере. «Я в ожидании. Хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом», — говорил Зобнин в интервью, вышедшем буквально утром в день матча.

В этой сборной России Роман Зобнин был жизненно важен из-за своего лошадиного объёма работы. Головин выполняет функции, свойственные ему в ЦСКА, занимаясь разрушением в равной степени с конструктивом, Глушаков лишь позиционно играет там, откуда его для командной пользы передвинул Массимо Каррера — в таком кулаке был жизненно важен Зобнин. Сильный в разрушении, в давлении. Полезный в подыгрыше — это он сделал голевую передачу под рывок Смолова. Турнир должен был закрепить Зобнина в статусе ключевого игрока сборной России, тем более что в центре поля Роман чувствует себя намного уютнее, чем на фланге.

И тут — такая типичная и неприятная история, разбивающая все ожидания. Попытка остановить соперника в прессинге. Нога, скользящая на кочке. Вырванный кусок будапештского дёрна. Боль, носилки, ладони на глазах. Подозрение на травму крестообразных связок.

А потом, уже при счёте 2:0 в пользу нашей сборной, в спокойном течении игры — редкая опасная атака венгров, выход Балога на ворота, его удачная попытка проткнуть Акинфеева, ускорение Георгия Джикии к линии ворот. Вынос и ещё один болевой шок. Джикию Черчесов убрал с поля от греха подальше, чтобы не потерять другого резко прогрессировавшего по ходу сезона чемпиона.

А ещё доставалось Головину. А ещё Жирков по-хоккейному получал в корпус от Маркварта. А ещё Ерохин заканчивал матч с заморозкой на ноге. Прибавьте сюда Дзагоева, Дзюбу, Марио Фернандеса, можно даже Дениса Черышева, если ещё не забыли о нём — состав сборной России и так-то не был близок к оптимальному, а теперь потерял ещё одного бойца, которого трудно заменить. Ни Газинский, ни Ерохин не умеют разрушать на уровне Зобнина, а Дмитрий Тарасов в принципе выглядит странной кандидатурой в сборной. И всё это — в товарищеском (ладно-ладно, контрольном) матче, где тумблер агрессии должен стоять на уровень ниже.

Извечная проблема Станислава Черчесова за год работы со сборной России — невозможность наиграть оптимальный состав. Тренер жаловался на травмы, когда проигрывали Катару, когда в основе выходил лавочник «Рубина» Оздоев, почти перед каждым окном сборных. Не хочется стелить соломку, однако за год сборная России ни разу не собралась в сильнейшем составе, а теперь лишилась ещё нескольких важных игроков. Дзагоева и Зобнина — вероятно, 2/3 потенциальной полузащиты сборной на Кубке Конфедераций и ЧМ-2018. Дзюбу, который играл бы в атаке со Смоловым, если бы не колено. И так далее, и так далее.

После такого матча, как с Венгрией, остаётся дурной осадок. Вероятно, мы увидели здесь контуры настоящей сборной России, но можно ли по матчу в Будапеште судить об игре наших в целом? Нет. Более того, даже по Кубку Конфедераций не стоит делать далеко идущих выводов — опять травмы, опять пятнашки с составом, опять невозможность выпустить всех лучших. Даже там мы не увидим максимальный потенциал российской команды. А потенциал, учитывая фрагментарную игру с Бельгией и Венгрией, очень даже есть.