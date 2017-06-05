Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией
Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных — даже крупное поражение было бы не столь болезненным.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не всё так грустно. Сборная России проверила всё, что хотела. Поработала над физикой, побегала в специальных датчиках, замеряющих скорость бега, количество и качество рывков. Откатала схему 3−5−2, к которой всё ещё нужно привыкать. Выжала сборную Венгрии, не дав ей создать моменты из штрафной — самыми активными у мадьяр были Джуджак и Штибер, обострявшие на флангах, но не находившие продолжения в центре. Достойно поработала в прессинге — угловой, с которого наша сборная забила второй мяч, случился
Можно даже персонально выделить отдельных игроков. Александра Головина — именно его движение помогло сборной России преодолеть трудный стартовый отрезок, где наша команда отвратительно выходила
Всё это хорошо, но сборная России понесла слишком большую потерю.
С 99,9-процентной вероятностью — по крайней мере, так видится к моменту сдачи текста — на Кубке Конфедераций не сыграет Роман Зобнин, и это его личная драма. Герой главного прогресса сезона, шедший в «Спартак» резервистом и внезапно ставший везде основным, был невероятно заряжен на первый международный турнир в карьере. «Я в ожидании. Хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом», — говорил Зобнин в интервью, вышедшем буквально утром в день матча.
В этой сборной России Роман Зобнин был жизненно важен
И тут — такая типичная и неприятная история, разбивающая все ожидания. Попытка остановить соперника в прессинге. Нога, скользящая на кочке. Вырванный кусок будапештского дёрна. Боль, носилки, ладони на глазах. Подозрение на травму крестообразных связок.
А потом, уже при счёте 2:0 в пользу нашей сборной, в спокойном течении игры — редкая опасная атака венгров, выход Балога на ворота, его удачная попытка проткнуть Акинфеева, ускорение Георгия Джикии к линии ворот. Вынос и ещё один болевой шок. Джикию Черчесов убрал с поля от греха подальше, чтобы не потерять другого резко прогрессировавшего по ходу сезона чемпиона.
А ещё доставалось Головину. А ещё Жирков
Извечная проблема Станислава Черчесова за год работы со сборной России — невозможность наиграть оптимальный состав. Тренер жаловался на травмы, когда проигрывали Катару, когда в основе выходил лавочник «Рубина» Оздоев, почти перед каждым окном сборных. Не хочется стелить соломку, однако за год сборная России ни разу не собралась в сильнейшем составе, а теперь лишилась ещё нескольких важных игроков. Дзагоева и Зобнина — вероятно, 2/3 потенциальной полузащиты сборной на Кубке Конфедераций и ЧМ-2018. Дзюбу, который играл бы в атаке со Смоловым, если бы не колено. И так далее, и так далее.
После такого матча, как с Венгрией, остаётся дурной осадок. Вероятно, мы увидели здесь контуры настоящей сборной России, но можно ли по матчу в Будапеште судить об игре наших в целом? Нет. Более того, даже по Кубку Конфедераций не стоит делать далеко идущих выводов — опять травмы, опять пятнашки с составом, опять невозможность выпустить всех лучших. Даже там мы не увидим максимальный потенциал российской команды. А потенциал, учитывая фрагментарную игру с Бельгией и Венгрией, очень даже есть.
|Бернд Шторк
|Станислав Черчесов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
|Боковой судья
|Мик Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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