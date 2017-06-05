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5 июня 2017, 23:33 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче

МОСКВА, 5 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России одержала крупную победу над командой Венгрии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Будапеште.

Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Венгрии и России. Увеличить
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© РИА "Новости"

В составе российской команды голом отметился Федор Смолов (20-я минута), для которого этот мяч стал седьмым в его 20-м матче за национальную команду. Также голом отметился Дмитрий Полоз (89-я минута). Еще один мяч в свои ворота отправил нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель (40).

Полузащитник сборной России Роман Зобнин был заменен на 33-й минуте из-за травмы, игрок покинул поле на носилках. Его заменил Александр Ерохин.

Матч был последним перед оглашением тренерским штабом сборной России окончательной заявки из 23 игроков на Кубок конфедераций — это должно произойти не позднее 7 июня. В Венгрию прилетели 27 игроков, в заявке на игру не оказалось Дмитрия Комбарова, об отсутствии которого из-за повреждения предупреждал главный тренер Станислав Черчесов, а также вратаря Александра Беленова и защитников Андрея Семенова и Романа Нойштедтера. Правда, в воскресенье Черчесов отметил на пресс-конференции, что поскольку «в любую минуту может что-то случиться, один человек из состава останется в команде после объявления окончательной заявки».

Защитник Георгий Джикия, вышедший в стартовом составе, дебютировал за сборную России. Полузащитник Юрий Жирков провел 74-й матч за сборную и по этому показателю обошел Валерия Карпина и догнал Льва Яшина, для полузащитника Дениса Глушакова этот матч стал 50-м в составе национальной команды, он сравнялся с Анатолием Банишевским. Рекорд по этому показателю принадлежит Сергею Игнашевичу (120 игр).

Еще один матч перед Кубком конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, россияне проведут против команды Чили 9 июня в Москве.

5.06.2017 21:30 матчи: Товарищеский матч Groupama Arena
Венгрия 0:3 Россия
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Бернд Шторк Станислав Черчесов
Голы
  Федор Смолов 20′
  Мартон Эппель 40′
  Дмитрий Полоз (Ал. Миранчук, Ф. Кудряшов) 89′
Составы
Петер Гулачи 1
Барнабаш Беше 21
Адам Ланг 2
66′ Давид Маркварт 6
Адам Надь 8
46′ Сильвестер Хандья 5
Марк Клеис 14
46′ Тамаш Кадар 4
Паулу Винисиус 3
75′ Золтан Штибер 18
Адам Дьюрчо 17
70′ Балаж Джуджак (к) 7
80′ Ласло Кляйнхайслер 15
46′ Жольт Кальмар 10
Роланд Шаллаи 20
70′ Мартон Эппель 11
Норберт Балог 19
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 38′
13 Федор Кудряшов
17 Александр Головин
8 Денис Глушаков
6 Георгий Джикия 81′
3 Роман Шишкин
19 Александр Самедов 76′
28 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 88′
27 Дмитрий Тарасов
11 Роман Зобнин 33′
21 Александр Ерохин 48′
9 Федор Смолов 84′
15 Алексей Миранчук
24 Александр Бухаров 63′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Угловые 1
10 Фолы 19
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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