Футболисты сборных Македонии и Турции не смогли открыть счет в товарищеском матче

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Встреча, прошедшая в понедельник в Скопье, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Турции занимает четвертое место в таблице группы I европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, имея в активе 8 очков после пяти матчей. Команда Македонии идет на предпоследней пятой строчке в группе G, набрав 3 очка в пяти встречах.