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5 июня 2017, 23:44 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборных Македонии и Турции не смогли открыть счет в товарищеском матче

Футболисты сборных Македонии и Турции не сумели забить друг другу мячей в товарищеском матче.

Футболисты сборных Македонии и Турции не сумели забить друг другу мячей в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Скопье, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Турции занимает четвертое место в таблице группы I европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, имея в активе 8 очков после пяти матчей. Команда Македонии идет на предпоследней пятой строчке в группе G, набрав 3 очка в пяти встречах.

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