У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

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По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.

— Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, — сказал Владимиров.

Футболист «Спартака» повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле — футболиста унесли на носилках.

По словам Владимирова, Зобнин ужасно расстроен. Возможно, плачет — непонятно.