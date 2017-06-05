У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника Романа Зобнина.
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По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.
— Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, — сказал Владимиров.
Футболист «Спартака» повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле — футболиста унесли на носилках.
По словам Владимирова, Зобнин ужасно расстроен. Возможно, плачет — непонятно.
Главные тренеры
|Бернд Шторк
|Станислав Черчесов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
|Боковой судья
|Мик Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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