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5 июня 2017, 23:41 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника Романа Зобнина.

<nobr>Пресс-атташе</nobr> сборной России не назвал точный диагноз повреждения Романа <span class=error>Зобнина</span>. Увеличить
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По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.

— Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, — сказал Владимиров.

Футболист «Спартака» повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле — футболиста унесли на носилках.

По словам Владимирова, Зобнин ужасно расстроен. Возможно, плачет — непонятно.

5.06.2017 21:30 матчи: Товарищеский матч Groupama Arena
Венгрия 0:3 Россия
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Бернд Шторк Станислав Черчесов
Голы
  Федор Смолов 20′
  Мартон Эппель 40′
  Дмитрий Полоз (Ал. Миранчук, Ф. Кудряшов) 89′
Составы
Петер Гулачи 1
Барнабаш Беше 21
Адам Ланг 2
66′ Давид Маркварт 6
Адам Надь 8
46′ Сильвестер Хандья 5
Марк Клеис 14
46′ Тамаш Кадар 4
Паулу Винисиус 3
75′ Золтан Штибер 18
Адам Дьюрчо 17
70′ Балаж Джуджак (к) 7
80′ Ласло Кляйнхайслер 15
46′ Жольт Кальмар 10
Роланд Шаллаи 20
70′ Мартон Эппель 11
Норберт Балог 19
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 38′
13 Федор Кудряшов
17 Александр Головин
8 Денис Глушаков
6 Георгий Джикия 81′
3 Роман Шишкин
19 Александр Самедов 76′
28 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 88′
27 Дмитрий Тарасов
11 Роман Зобнин 33′
21 Александр Ерохин 48′
9 Федор Смолов 84′
15 Алексей Миранчук
24 Александр Бухаров 63′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Угловые 1
10 Фолы 19
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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