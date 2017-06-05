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5 июня 2017, 23:00 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист сборной России Зобнин получил травму в матче с венграми

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин получил травму и был заменен в товарищеском матче с командой Венгрии, который проходит в Будапеште.

Во время первой половины встречи полузащитник подвернул ногу. Увеличить
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Во время первой половины встречи Зобнин подвернул ногу. В результате футболист покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил Александр Ерохин.

В настоящее время идет первый тайм, счет 2:0 в пользу российской команды.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июля по 2 июля 2017 года.

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