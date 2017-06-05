Футболист сборной России Зобнин получил травму в матче с венграми

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Во время первой половины встречи Зобнин подвернул ногу. В результате футболист покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил Александр Ерохин.

В настоящее время идет первый тайм, счет 2:0 в пользу российской команды.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июля по 2 июля 2017 года.