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5 июня 2017, 20:07 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Артуро Видаль: Отправляемся в Россию за еще одной мечтой

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из самолета перед вылетом в Россию.

Полузащитник сборной Чили <span class=error>Артуро</span> <span class=error>Видаль</span> на своей странице в Инстаграме опубликовал <span class=stop>фото</span><span class=error>графию</span> из самолета перед вылетом в Россию. Увеличить
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Во вторник чилийцы должны прилететь в Москву на товарищеский матч со сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. 8 июня чилийцы проведут предыгровую тренировку на стадионе ЦСКА, где и пройдет встреча.

Матч Россия — Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.

В группе В Кубка конфедераций-2017 сборная Чили сыграет против Камеруна, Германии и Австралии.

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