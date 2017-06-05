Сборная Чили прилетит в Москву 6 июня

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8 июня сборная Чили проведёт предыгровую тренировку на «ВЭБ Арене», где и состоится контрольная встреча. Матч пройдёт 9 июня, начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Сегодня же подопечные Станислава Черчесова в рамках подготовки к Кубку конфедерация в Будапеште сыграют товарищеский матч с командой Венгрии.