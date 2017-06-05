Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29983376/
5 июня 2017, 15:39 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Чили прилетит в Москву 6 июня

Футболисты сборной Чили прилетят в Москву 6 июня, чтобы продолжить подготовку к товарищескому матчу со сборной России, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Футболисты сборной Чили прилетят в Москву 6 июня чтобы продолжить подготовку к товарищескому матчу со сборной России сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

8 июня сборная Чили проведёт предыгровую тренировку на «ВЭБ Арене», где и состоится контрольная встреча. Матч пройдёт 9 июня, начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Сегодня же подопечные Станислава Черчесова в рамках подготовки к Кубку конфедерация в Будапеште сыграют товарищеский матч с командой Венгрии.

Сборная Чили
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Венгерские ребусы для Черчесова

Венгерские ребусы для Черчесова

Сегодня в Будапеште сборная России в преддверии домашнего Кубка конфедераций — 2107 проведет товарищеский матч с Венгрией. В этой встрече наставник национальной команды Станислав Черчесов должен будет понять, как играть не только без травмированных Алана Дзагоева и Марио Фернандеса, но и основного форварда Артема Дзюбы.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото