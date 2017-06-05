СМИ: Катар может лишиться права проведения Кубка Залива по футболу 2017 года

23-й по счету Кубок Залива должен пройти с 22 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. При этом страна-хозяйка турнира менялась уже дважды: первоначально он должен был пройти в Ираке, но там из-за финансовых проблем отказались от права его проведения. Оно перешло к Кувейту, но затем Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство ассоциации этой страны в связи с вмешательством государства в спорт и Кубок Залива перешел к Катару.

Кубок Залива проводится каждые два-три года. В 2014 году организатором мероприятия, в котором приняли участие сборные стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), выступила Саудовская Аравия. В финальном матче между Катар одержал победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1.