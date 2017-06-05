Венгерские ребусы для Черчесова

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До старта Кубка конфедераций осталось меньше двух недель — уже 17 июня на арене «Санкт-Петербург» россияне сыграют с Новой Зеландией. А пока подопечные Станислава Черчесова вовсю готовятся к предстоящему турниру — сегодня в контрольном матче им будет противостоять сборная Венгрии.

Сборная, не сказать, чтобы сильная, но интересная и боевая. Особенно ярко блеснув на Евро-2016, где, в отличие от сборной России, вышла из группы, команда Бернда Шторка сейчас идет на третьем месте в группе С отборочного турнира чемпионата мира — 2018.

Футбол Товарищеские матчи 2017 5.06.2017, 21:30 -:- Венгрия Россия

В составе венгров хочется отметить нашего старого знакомого Балажа Джуджака, выступавшего за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи», и Адама Солои, который в этом отборе является лучшим бомбардиром в составе красно-зеленых — в его активе четыре забитых мяча.

Но если для Венгрии на данном этапе этот матч особой роли не имеет, то для России предстоящая встреча показательна. Станислав Черчесов должен будет найти ответы на ряд вопросов по основному составу национальной команды. А вопросы эти очень сложные.

Первый, и, наверное, в данный момент, основной — кем заменить Артема Дзюбу?

Форвард «Зенита» ранее покинул сборную России исключительно по состоянию здоровья — дала знать о себе старая травма.

«Колено не выдерживает предлагаемых нагрузок. Футболист не может выйти на свой уровень», — отметил Черчесов на пресс-конференции.

Основной претендент на замену — это Александр Бухаров. Нападающий «Ростова» реанимировал свою карьеру на берегах Дона, и даже забил в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед».

Его комплекция очень схожа с игроком сине-бело-голубых, он также хорошо играет на втором этаже, готов побороться с защитником и нанести решающий удар — типичный «таранный форвард».

Как альтернативный вариант можно рассматривать Федора Смолова, который не так часто выходит на позицию центрального нападающего при Черчесове, но в «Краснодаре» с азами этой позиции знаком не понаслышке. Ну и, конечно, еще один ростовчанин Дмитрий Полоз, который в последнее время все чаще и чаще появляется в старте главной команды страны.

Вдобавок ко всему может оголиться левый фланг обороны — участие полузащитника Дмитрия Комбарова в поединке с Венгрией находится под вопросом.

«Акинфеев четыре дня тренируется в хорошем режиме. Убежден, что у него проблем не будет. У Комбарова небольшие проблемы, его участие под вопросом завтра. У Кудряшова, Бухарова — чуть-чуть проблем», — заявил Черчесов.

И, наконец, последний ребус для Черчесова — отсутствие полузащитника Алана Дзагоева и защитника Марио Фернандеса, которые, как в ЦСКА, так и в сборной, являются главными игроками на своей позиции.

На первый взгляд, позицию Дзагоева могут успешно закрыть, как Алексей Миранчук, отыгравший на должном уровне вторую часть РФПЛ сезона-2016/17, так и один из главных творцов золота «Спартака» Денис Глушаков — он может и пас из глубины отдать, и «похоронный» дальний удар нанести. А вот над местом, освобожденным натурализованным россиянином, поломать голову придется — сказывается переизбыток центральных оборонцев в предварительной заявке.

Как итог, череда травм заставляет Черчесова ежеминутно размышлять над возможным стартом — спарринги с Венгрией и Чили лишь помогут подтвердить свои догадки по составу. А пока нужно предпринять решительные действия.

«Во-первых, у нас еще две игры и тренировки до 17-го числа. Потеряли уже трех игроков — Дзагоева, Фернандеса, Дзюбу. До первой игры еще десять дней.

Один игрок минимум сверх заявки точно останется в команде после объявления заявки, так как можно растерять форму за неделю.

Опыт подсказывает, что в любую секунду что-то может случиться, — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

Встреча состоится 5 июня и начнется в 21.30 мск.

В рамках самого Кубка конфедераций россияне сыграют с Новой Зеландией (17 июня в Санкт-Петербурге), Португалией (21 июня в Москве) и Мексикой (24 июня в Казани).