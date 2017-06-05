Сборная Украины улетела в Австрию без динамовца Гармаша
Сборная Украины по футболу вылетела в Австрию, где проведет товарищеский поединок против Мальты. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
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Видимо, что-то случилось...
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В Австрию «сине-желтые» отправились сегодня утром за исключением полузащитника Дениса Гармаша. У полузащитника «Динамо» были обнаружены проблемы с коленом. Остальные 25 игроков, вызванных Андреем Шевченко, в строю.
Днем украинцы прибудут в австрийский Грац, а затем переедут в городок
Матч Украина — Мальта состоится завтра, 6 июня. А вот поединок отборочного цикла на чемпионат мира-2018 против Финляндии будет сыгран 11 июня в Тампере.
После 5-ти туров команда Андрея Шевченко занимает 3-е место в турнирной таблице группы I, имея в активе 8 очков.
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