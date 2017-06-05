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5 июня 2017, 13:43 | Футбол: Сборные | УНИАН

Сборная Украины улетела в Австрию без динамовца Гармаша

Сборная Украины по футболу вылетела в Австрию, где проведет товарищеский поединок против Мальты. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Завтра сине-желтые проведут спарринг с Мальтой. Увеличить
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В Австрию «сине-желтые» отправились сегодня утром за исключением полузащитника Дениса Гармаша. У полузащитника «Динамо» были обнаружены проблемы с коленом. Остальные 25 игроков, вызванных Андреем Шевченко, в строю.

Днем украинцы прибудут в австрийский Грац, а затем переедут в городок Бад-Вальтерсдорф, где вечером проведут тренировочное занятие.

Матч Украина — Мальта состоится завтра, 6 июня. А вот поединок отборочного цикла на чемпионат мира-2018 против Финляндии будет сыгран 11 июня в Тампере.

После 5-ти туров команда Андрея Шевченко занимает 3-е место в турнирной таблице группы I, имея в активе 8 очков.

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