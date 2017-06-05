Россия против Венгрии: прощание Хиддинка, бесполезная победа Капелло

В преддверии матча России и Венгрии «СЭ» вспоминает, как наша сборная соперничала с этой командой.

ЛУЖНИКОВСКАЯ ПРОГРЕССИЯ

28.04.1993 . Москва. ОЧМ-94. Россия — Венгрия — 3:0 (Канчельскис, 55. Колыванов, 61. Юран, 85).

В первом в истории российской команды отборочном цикле наша команда улучшала свои результаты в Лужниках от матча к матчу. После 1:0 с Исландией и 2:0 с Люксембургом последовал разгром венгров, которых возглавил легендарный Ференц Пушкаш. Встряска гостям не помогла, и они не доставили серьезных проблем Харину, который был в срочном порядке вызван из Лондона в связи с травмой Черчесова. Нули на табло сохранились к перерыву в большей степени не благодаря старательности венгров, а из-за промахов россиян в завершающей стадии атаки. Во второй половине наши прибавили в этом компоненте, и успех не заставил себя ждать. Канчельскис завершил взятием ворот сольный проход после длинного паса Корнеева. Затем Юран перехитрил двух защитников и выкатил мяч набегавшему Колыванову, а в концовке тот вернул партнеру должок, чему предшествовала удачная игра Шалимова в отборе. «Победил сильнейший на сегодняшний день», — констатировал после финального свистка Пушкаш.

ОСЕЧКА ДЕТАРИ

8.09.1993. Будапешт. ОЧМ-94. Венгрия — Россия — 1:3 (Никифоров, 20 — в свои ворота — Пятницкий, 15. Кирьяков, 52. Бородюк, 90).

Спустя четыре месяца потерявшие турнирную мотивацию и доверившие бразды правления сборной Йожефу Веребешу венгры решили обойтись без услуг легионеров и сыграли достаточно активно, однако разница соперников в классе была очевидной. Прежде чем открыть счет ударом из-за штрафной, Пятницкий в одной из предыдущих атак проверил на крепость перекладину. После этого хозяевам удался хороший отрезок, и они сравняли счет, воспользовавшись просчетом Харина при игре на выходе. В результате Никифоров срезал мяч в собственные ворота, пытаясь остановить удар Клауса.

Тут хозяевам повезло, однако удача отвернулась от них, когда лучший венгерский игрок Детари заработал пенальти в борьбе с Ивановым, но пробил с 11-метровой отметки в штангу. Играя преимущественно на контратаках, команда Павла Садырина нашла рецепт против офсайдных ловушек соперника, и во втором тайме добилась результата. Победной оказалась комбинация Юрана и Кирьякова, а точку в игре поставили удачно разыгравшие мяч Колыванов и Бородюк.

ГРУСТНОЕ ПРОЩАНИЕ ГУСА

3.03.2010. Дьер. ТМ. Венгрия — Россия — 1:1 (Ванцак, 39 — Билялетдинов, 59).

Россия прощалась с Гусом Хиддинком, который по иронии судьбы в этот день соперничал с одним из своих учеников Эрвином Куманом. Наверное, наш голландец заслуживал большего, чем гостевой поединок не самого лучшего качества. Тем более, после жестокого крушения в Мариборе. Со спортивной точки зрения эта встреча так же отчасти была лишен смысла: не только в силу статуса, но и из-за понимания, что совсем скоро начнется работа уже с новым наставником.

Пропущенным голом обернулась неразбериха в нашей штрафной, причем это был не первый опасный момент у ворот Акинфеева. Поражения Хиддинк избежал, выпустив на поле выступавших тогда в Англии Павлюченко и Аршавина. На качестве игры это сказалось не сильно, однако именно поданный Аршавиным угловой завершился точным ударом Билялетдинова.

СОМНИТЕЛЬНОЕ УТЕШЕНИЕ

18.11.2014 . Будапешт. ТМ. Венгрия — Россия — 1:2 (Николич, 86 — Игнашевич, 49. Кержаков, 80).

В 2014-м Фабио Капелло практически идеально проводил товарищеские матчи, не обыграв только Норвегию. Но это сомнительное утешение на фоне провала на чемпионате мира в Бразилии и крайне неудачного начала отборочного цикла Euro-2016. В четырех стартовых турах Россия набрала жалкие пять очков, и прибыла в Будапешт сразу после проигрыша в Вене австрийцам. Против венгров Капелло выставил восемь новых футболистов, включая отвечавших за края обороны Щенникова с Макеевым и не пользовавшегося доверием тренера Дзагоева. Наши сыграли раскрепощенно, и после серии упущенных моментов Игнашевич забил после поданного Самедовым углового. Классный голевой пас отдал Кержакову Дзагоев, но все это выглядело, как ложка меда в наполненной за год дегтем бочке.