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5 июня 2017, 10:37 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Соперник сборной Казахстана уступил в товарищеском матче

Соперник сборной Казахстана по отборочной группе, сборная Черногории уступила в товарищеском матче, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Соперник сборной Казахстана по отборочной группе сборная Черногории уступила в товарищеском матче сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Сборная Черногории в Подгорице провела товарищеский матч против сборной Ирана и уступила 1:2. У хозяев отличился Стеван Йоветич.

Матч между сборными Казахстана и Черногории состоится 1 сентября 2017 года.

Черногория — Иран 1:2 (1:1)
Голы: Азмун 11 (0:1), Йоветич 30 (1:1), Азмун 60 (1:2).

4.06.2017 21:30 Зрители 4500 матчи: Товарищеский матч Pod Goricom (Podgorica)
Черногория 1:2 Иран
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Любиша Тумбакович Карлуш Кейрош
Голы
32′ Стеван Йоветич  
  Сердар Азмун 11′
  Сердар Азмун 60′
Составы
Даниэль Петкович  
Марко Симич  
Эмра Климента  
Вукан Савичевич  
Небойша Косович  
45′ Стефан Савич  
Филип Стойкович  
45′ Жарко Томашевич  
Марко Баша  
63′ Марко Янкович  
Дамир Кояшевич  
71′ Владимир Йовович  
Лука Джорджевич  
45′ Фатош Бечирай  
Мирко Вучинич  
64′ Стеван Йоветич  
Стефан Мугоша  
  Мортеза Пуралиганджи 52′ 79′
  Сердар Азмун
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Деян Якимовски (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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