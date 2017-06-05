Соперник сборной Казахстана уступил в товарищеском матче
Соперник сборной Казахстана по отборочной группе, сборная Черногории уступила в товарищеском матче, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Сборная Черногории в Подгорице провела товарищеский матч против сборной Ирана и уступила 1:2. У хозяев отличился Стеван Йоветич.
Матч между сборными Казахстана и Черногории состоится 1 сентября 2017 года.
Черногория — Иран 1:2 (1:1)
Голы: Азмун 11 (0:1), Йоветич 30 (1:1), Азмун 60 (1:2).
|4.06.2017 21:30
|Зрители 4500
|матчи: Товарищеский матч
|Pod Goricom (Podgorica)
|Черногория
|1:2
|Иран
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Любиша Тумбакович
|Карлуш Кейрош
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Деян Якимовски (Македония)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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