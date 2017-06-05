Соперники белорусских футболистов в квалификации ЧМ-2018 победили в товарищеских матчах

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Лидер квалификационной группы А сборная Франции разгромила в Лорьяне команду Парагвая со счетом 5:0. Хет-трик оформил Оливье Жиру, по разу отличились Антуан Гризманн и Мусса Сиссоко.

Футболисты Нидерландов, которых вновь возглавил опытнейший Дик Адвокат, точно с таким же результатом переиграли в Роттердаме команду Кот-д’Ивуара. Голевой дубль в активе Джоэла Фелтмана, по одному мячу забили Арьен Роббен, Дэйви Клаассен и Винсент Янссен.

Аутсайдер группы сборная Люксембурга на своем поле взяла верх над командой Албании — 2:1.

Белорусские футболисты сегодня начинают подготовку к матчу 6-го тура отборочного турнира мирового первенства против команды Болгарии, который состоится 9 июня в Борисове. Также в пятницу сборная Нидерландов примет у себя дома Люксембург, шведы сыграют на своем поле с французами. Положение команд после пяти игровых дней: Франция 13 очков (разница мячей — 10−3), Швеция — 10 (10−3), Болгария — 9 (8−10), Нидерланды — 7 (8−6), Беларусь — 2 (2−10), Люксембург — 1 (6−12).

Футболисты сборной Беларуси начинают подготовку к матчу с БолгариейГлавный тренер белорусской сборной Игорь Криушенко вызвал в тренировочный лагерь 23 игрока.