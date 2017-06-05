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https://sport.mail.ru/news/football-national/29978498/
5 июня 2017, 9:41 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Кавани получил травму в матче с Ирландией

Нападающий «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани угодил в лазарет после товарищеского матча с Ирландией (1:3).

Футболист появился на поле в основном составе, но был заменён на 13-й минуте.

После ускорения Эдинсон Кавани почувствовал боль и не смог продолжить игру. Насколько серьёзно повреждение и сможет ли нападающий сыграть в ближайшем контрольном поединке, станет известно после того, как 30-летний футболист пройдёт обследование.

Следующим соперником сборной Уругвая станет команда Италии. Матч состоится 7 июня.

4.06.2017 20:00 Зрители 27193 матчи: Товарищеский матч Aviva Stadium
Ирландия 3:1 Уругвай
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Мартин О`Нилл Оскар Табарес
Голы
27′ Джонатан Уолтерс  
51′ Сайрус Кристи  
77′ Джеймс Макклин  
  Хосе Хименес 38′
Составы
Сайрус Кристи  
Стивен Уорд  
Кевин Лонг  
Роберт Брэйди  
Гарри Артер  
45′ Даррен Рэндолф  
Киран Уэствуд  
61′ Шейн Даффи  
Алекс Пирс  
67′ 74′ Джефф Хендрик  
Джеймс Макклин  
60′ Джонни Хэйес  
Эйден Макгиди  
45′ Глен Уилан  
Уэсли Хулахан  
61′ Джонатан Уолтерс  
Дэрил Мерфи  
  Эстебан Конде
  Себастьян Коатес
  Мартин Касерес
  Хосе Хименес
  Хонатан Урретавискайя Уррета
  Матиас Весино
  Макси Перейра 62′
  Федерико Рикка
  Эхидио Аревало Риос 45′
  Алехандро Сильва
  Карлос Андрес Санчес 45′
  Альваро Гонсалес
  Диего Лаксальт 45′
  Наитан Нандес
  Эдинсон Кавани 13′
  Кристиан Стуани
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
3 Угловые 3
10 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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