Кавани получил травму в матче с Ирландией
Нападающий «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани угодил в лазарет после товарищеского матча с Ирландией (1:3).
Футболист появился на поле в основном составе, но был заменён на 13-й минуте.
После ускорения Эдинсон Кавани почувствовал боль и не смог продолжить игру. Насколько серьёзно повреждение и сможет ли нападающий сыграть в ближайшем контрольном поединке, станет известно после того, как 30-летний футболист пройдёт обследование.
Следующим соперником сборной Уругвая станет команда Италии. Матч состоится 7 июня.
|4.06.2017 20:00
|Зрители 27193
|матчи: Товарищеский матч
|Aviva Stadium
Главные тренеры
|Мартин О`Нилл
|Оскар Табарес
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter