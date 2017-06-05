Кавани получил травму в матче с Ирландией

Футболист появился на поле в основном составе, но был заменён на 13-й минуте.

После ускорения Эдинсон Кавани почувствовал боль и не смог продолжить игру. Насколько серьёзно повреждение и сможет ли нападающий сыграть в ближайшем контрольном поединке, станет известно после того, как 30-летний футболист пройдёт обследование.

Следующим соперником сборной Уругвая станет команда Италии. Матч состоится 7 июня.