Российские телеканалы купили права на Кубок конфедераций, сумма сделки около €4 млн

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. 3 июня Международная федерация футбола (ФИФА) в ответ на запрос агентства «Р-Спорт» сообщила, что переговоры относительно прав на показ матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в России еще продолжаются.

Как сообщает издание со ссылкой на трех человек, близких к переговорам, «буквально в последний момент перед стартом Кубка конфедераций стороны решили, что пакетной сделки не будет, и “примерно договорились” по стоимости прав на показ именно этого соревнования — около 4 миллионов евро».

В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА за права на домашний чемпионат мира запрошенные 120 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, заплаченную российскими каналами за показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии.

Относительно покупки прав на мировое первенство 2018 года собеседник «Ведомостей» сообщил, что по этому турниру «есть “политическое решение”, его нужно обязательно показать, но по сумме стороны пока не договорились».

Кроме того сообщается, что консорциум российских каналов готов заплатить за чемпионат мира не более 37 миллионов долларов, и даже в этой ситуации телекомпании могут не окупить права. «По нашим расчетам, мы​ можем собрать за счет рекламы и спонсорства около 30 миллионов долларов», — сказал один из собеседников издания.