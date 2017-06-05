Сборная России проведет последний матч перед оглашением состава на Кубок конфедераций

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Для многих игроков матч может стать определяющим, ведь не позднее среды тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым должен отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) окончательную заявку на домашний турнир.

Расширенный список сборной на предстоящий Кубок конфедераций, объявленный 15 мая, включал 30 игроков, однако по итогам матчей заключительного тура чемпионата страны стало известно, что команде из-за травм не смогут помочь игроки ЦСКА Алан Дзагоев и Марио Фернандес. На сбор в австрийский Нойштифт-им-Штубайталь, который начался 26 мая, отправились 28 игроков, однако в предпоследний день пребывания команды в Австрии — 2 июня — стало известно, что проблемы с коленом не позволят выступить на турнире нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Таким образом, в Венгрию 3 июня прибыли 27 игроков, включая четырех вратарей, при этом в окончательный состав на Кубок конфедераций войдут 23 футболиста, включая трех голкиперов, то есть отсеять придется четверых. Правда, в воскресенье Черчесов отметил на пресс-конференции, что поскольку «в любую минуту может что-то случиться, один человек из состава останется в команде после объявления окончательной заявки».

Главный тренер также отметил, что возраст игроков никак не скажется на выборе состава. «У нас много игроков, которые еще не так опытны. Но авансом мы никого в сборную не берем. Вся работа, которую они выполняют, дает эффект», — подчеркнул он.

«Спокойны могут быть только четверо»

Что касается предстоящей игры, Черчесов во время общения с журналистами 1 июня отказался отвечать, станет ли состав прообразом того, который начнет первую игру на Кубке конфедераций. Специалист отметил, что тренерский штаб при определении стартового состава будет ориентироваться и на текущее физическое состояние игроков. Он также заявил, что не планируется производить все шесть замен, позволенные регламентом товарищеской встречи.

Будет готов к игре с венграми вратарь и капитан сборной Игорь Акинфеев, который пропустил начало сбора из-за проблем с пяткой. «Акинфеев тренируется четыре дня подряд. Убежден, что проблем у него не будет», — сказал Черчесов в воскресенье. Под вопросом участие в матче левого вингера Дмитрия Комбарова, который получил повреждение на тренировке 31 мая, а в воскресенье лишь часть занятия провел в общей группе.

На важность предстоящей игры для определения состава указал несколько дней назад защитник Федор Кудряшов. «Только капитан (Акинфеев) и вице-капитаны (полузащитники Александр Самедов и Денис Глушаков и нападающий Федор Смолов) на данный момент могут чувствовать себя в сборной более-менее спокойно, всем остальным нужно доказывать, что они достойны попасть в окончательный список национальной команды», — отметил он.

Настрой команды отлично демонстрируют слова Самедова накануне встречи с венграми. «Вместе со Станиславом Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в сутки», — заявил он.

В соперниках старые знакомые

Сборная Венгрии занимает 33-е место в рейтинге ФИФА. Венгры имеют богатый опыт участия в чемпионатах мира, однако выступали на мировом первенстве в последний раз в 1986 году. До этого они успели дважды дойти до финала турнира (1938, 1954), трижды — до четвертьфинала (1934, 1962, 1966), четыре раза не смогли преодолеть групповой этап (1958, 1978, 1982, 1986). На чемпионатах Европы команда занимала третье (1964) и четвертое (1972) места, однако с 1972 года впервые смогла выступить на Евро только в прошлом году во Франции.

В отборочном турнире чемпионата мира венгры выступают в группе В и после пяти туров занимают третье место в таблице с семью очками. В группе также играют команды Швейцарии (15 очков), Португалии (12), Фарерских островов (5), Латвии (3) и Андорры (1). Задачи команды на предстоящую игру обозначил главный тренер венгров Бернд Шторк: «Во-первых, нам надо наилучшим образом подойти к отборочному матчу чемпионата мира с командой Андорры (9 июня на выезде), наша цель — пробиться на турнир, и у нас сохраняются хорошие шансы. Во- вторых, в нашей команде сейчас ряд молодых игроков, которых мы бы хотели проверить».

В нынешнем созыве сборной Венгрии есть два игрока, знакомых любителям российского футбола, — полузащитник Балаж Джуджак (выступал за «Анжи» и «Динамо») и нападающий Тамаш Пришкин («Алания»). Шторк отметил, что российский опыт обоих ему не понадобился. «Все-таки они играли в России достаточно давно, а сейчас у вас (сборной России) совсем другая команда, и много новых игроков», — пояснил он.

Сборная СССР/России провела против венгров 26 игр — 13 побед, семь ничьих и шесть поражений при разнице мячей 43:43. Правда, два поражения пришлись на 1912 год — 0:9 и 0:12. В новейшей истории сборная России встречалась с венграми четыре раза (три победы и одна ничья при разнице 9:3), в последний раз — 18 ноября 2014 года на выезде (2:1).