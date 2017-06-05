Теперь у венгров тоже есть бразилец
Представляем очередного «контрольного» соперника россиян сборную Венгрии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новая встреча со сборной Венгрии полезна нам хотя бы для того, чтобы отчетливее осознать глубину падения российского футбола. Достаточно сказать, что в рейтинге ФИФА венгры находятся в третьем десятке, а наши — в седьмом. Между тем два с половиной года тому назад, в ноябре 2014-го, когда мы с ними тоже встречались
Гораздо сильнее венгерские футболисты выступили и на чемпионате Европы: ни разу не проиграли на групповом этапе и, помимо победы над австрийцами, дважды одолевшими наших в отборочном цикле, добились ничьих с будущим триумфатором Португалией и главным открытием Euro-2016 Исландией. Где мы и кто мы по сравнению с этими венграми, неприлично даже думать, не то что произносить.
СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
За минувший с тех баталий год состав венгерской сборной постепенно изменился, приблизительно на треть. Завершили выступления за национальную команду ветераны —
Из тех, кто еще засветился на стадионах Франции прошлым летом, не приглашены на июньский сбор полузащитники Адам Пинтер, поигравший несколько лет назад за «Томь», Герге Ловренчич, который вернулся на родину из польского «Леха», но не блистал в «Ференцвароше», и многоопытный опорник Золтан Гера, которому не хватает всего 3 игр, чтоб покорить гроссмейстерский рубеж в 100 матчей за сборную. Сейчас именитому 38-летнему мастеру дали возможность отдохнуть после длинного сезона.
АДАМ И СЛЕВА
Остальные лидеры сборной
Призыв Винисиюса был во многом мерой вынужденной. С уходом Юхаса оборона венгров, и
ТЫ УЗНАЕШЬ ЕЕ ИЗ ТЫСЯЧИ
Футбол производства венгерской сборной, в отличие от состава, перемен не претерпел вовсе. Она все так же стремится быть инициативной, доминирующей, компенсируя недостаток мастерства страстью и самоотверженностью. Излишняя осторожность ей чужда — этим и объясняются крупные поражения от бельгийцев в
Их главное оружие неизменно — стремительные атаки по флангам, чаще через Джуджака, с доставкой мяча Солои и поддержкой атаки вторым темпом. Форвард «Хоффенхайма» забил ровно половину из 8 венгерских голов в отборочном турнире ЧМ-2018 (еще 2 провел Дьюрчо, по 1 — Гера и Ланг). Опасны и стандартные положения, исполняемые тем же Джуджаком. В общем, сборная Венгрии предстанет в понедельничном матче вполне узнаваемой для тех, кто помнит ее по чемпионату Европу, — неизбывно самолюбивой, дерзкой и вдохновенной.
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