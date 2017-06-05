Теперь у венгров тоже есть бразилец

Новая встреча со сборной Венгрии полезна нам хотя бы для того, чтобы отчетливее осознать глубину падения российского футбола. Достаточно сказать, что в рейтинге ФИФА венгры находятся в третьем десятке, а наши — в седьмом. Между тем два с половиной года тому назад, в ноябре 2014-го, когда мы с ними тоже встречались по-товарищески в Будапеште, на стыке 20 — 30-х мест пребывала как раз наша сборная, а венгры болтались в середине сотни, и это было для них обыкновенным, привычным делом. Можно добавить, что из последних 13 матчей Венгрия выиграла 3 — у Австрии на Euro-2016, у Латвии и Андорры в отборе ЧМ-2018. И этого с лихвой хватило, чтобы далеко оторваться в таблице ФИФА от россиян, которые выиграли 3 матча из последних 14….

Гораздо сильнее венгерские футболисты выступили и на чемпионате Европы: ни разу не проиграли на групповом этапе и, помимо победы над австрийцами, дважды одолевшими наших в отборочном цикле, добились ничьих с будущим триумфатором Португалией и главным открытием Euro-2016 Исландией. Где мы и кто мы по сравнению с этими венграми, неприлично даже думать, не то что произносить.

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

За минувший с тех баталий год состав венгерской сборной постепенно изменился, приблизительно на треть. Завершили выступления за национальную команду ветераны — голкипер-легенда Габор Кирай и столп обороны Роланд Юхас. После отъезда на другие континенты больше не получают приглашений центральный защитник Рихард Гузмич, подавшийся на заработки в Китай, форварды Кристиан Немет и Неманья Николич, которые решили попытать счастья соответственно в Катаре и американской MLS (впрочем, в сборной эти нападающие в отличие от вышеназванного трио не исполняли видной роли).

Из тех, кто еще засветился на стадионах Франции прошлым летом, не приглашены на июньский сбор полузащитники Адам Пинтер, поигравший несколько лет назад за «Томь», Герге Ловренчич, который вернулся на родину из польского «Леха», но не блистал в «Ференцвароше», и многоопытный опорник Золтан Гера, которому не хватает всего 3 игр, чтоб покорить гроссмейстерский рубеж в 100 матчей за сборную. Сейчас именитому 38-летнему мастеру дали возможность отдохнуть после длинного сезона. Из-за Euro он весь прошлый год, с января по середину декабря, провел без отпуска, а зимний перерыв в Венгрии весьма непродолжительный.

АДАМ И СЛЕВА

Остальные лидеры сборной по-прежнему в строю, хоть и разбросаны ныне по разным закоулкам. Наш старый знакомый Балаж Джуджак, автор двух голов в португальские ворота, примчался в Будапешт из ОАЭ. Адам Солои, чей гол положил начало победе над австрийцами, возглавляет атаку успешнейшего «Хоффенхайма», Тамаш Пришкин терзает соперников «Слована» из Братиславы. Подросли и окрепли обогащенные опытом Euro новые вожаки: 24-летний «заменитель Юхаса» Адам Ланг, выступающий в «Дижоне», и напарник Геры Адам Надь из «Болоньи», которому в июне исполнится всего лишь 22. А из внезапно вспыхнувших звезд выделяются незаменимый вратарь сенсационного «Лейпцига» Петер Гулачи и защитник «Видеотона» натурализованный бразилец Паулу Винисиюс (обоим по 27), а также левофланговый хавбек щецинской «Погони» Адам Дьюрчо (26).

Призыв Винисиюса был во многом мерой вынужденной. С уходом Юхаса оборона венгров, и прежде-то не ахти какая надежная, стала совсем шаткой — на одном Ланге, даже с Гулачи за спиной, далеко не уедешь. В мартовском отборочном матче с Португалией тренирующий сборную немец Бернд Шторк и его ассистент знаменитый Андреас Меллер даже испробовали схему с пятью защитниками, в которой и дебютировал бразилец. Искомой эффективности пока добиться не удалось: португальцы вновь, как и на Euro, забили три гола, и после перерыва тренерский штаб обратился к «классической» формуле — с квартетом защитников. Но испытания новой оборонной конструкции наверняка будут продолжены.

ТЫ УЗНАЕШЬ ЕЕ ИЗ ТЫСЯЧИ

Футбол производства венгерской сборной, в отличие от состава, перемен не претерпел вовсе. Она все так же стремится быть инициативной, доминирующей, компенсируя недостаток мастерства страстью и самоотверженностью. Излишняя осторожность ей чужда — этим и объясняются крупные поражения от бельгийцев в плей-офф чемпионата Европы и недавнее от Португалии: для состязания с командами превосходящего уровня в атакующей игре, соответствующей национальным традициям, мадьярам не хватает классных исполнителей, а к «закрытому» футболу они отродясь не приспособлены.

Их главное оружие неизменно — стремительные атаки по флангам, чаще через Джуджака, с доставкой мяча Солои и поддержкой атаки вторым темпом. Форвард «Хоффенхайма» забил ровно половину из 8 венгерских голов в отборочном турнире ЧМ-2018 (еще 2 провел Дьюрчо, по 1 — Гера и Ланг). Опасны и стандартные положения, исполняемые тем же Джуджаком. В общем, сборная Венгрии предстанет в понедельничном матче вполне узнаваемой для тех, кто помнит ее по чемпионату Европу, — неизбывно самолюбивой, дерзкой и вдохновенной.