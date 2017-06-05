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5 июня 2017, 0:18 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дубль Азмуна принёс Ирану победу над Черногорией в товарищеском матче

Сборная Черногории на своём поле провела товарищескую встречу с командой Ирана.

Сборная Черногории на своём поле провела товарищескую встречу с командой Ирана. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий «Ростова» Сердар Азмун, который отличился на 11-й и 60-й минутах. За хозяев гол на 32-й минуте забил форвард «Интера» Стеван Йоветич, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Севилью». С 79-й минуты иранцы играли вдесятером, после того как защитник Мортеза Пуралиганджи получил вторую жёлтую карточку.

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