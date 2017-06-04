Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Кот-д’Ивуара в товарищеском матче
Сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в товарищеском матче.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Роттердаме, завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Джоэл Велтман (13-я и 36-я минуты), Арьен Роббен (32, с пенальти), Дави Классен (69) и Винсент Янссен (75).
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес появился на поле во втором тайме.
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