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4 июня 2017, 22:09 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Ирландия в товарищеском матче обыграла Уругвай, Албания уступила Люксембургу

В товарищеском матче, прошедшем в Дублине, сборная Ирландии обыграла со счётом 3:1 команду Уругвая.

В товарищеском матче прошедшем в Дублине сборная Ирландии обыграла со счётом 3:1 команду Уругвая. Увеличить
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На 27-й минуте Джонатан Уолтерс вывел хозяев вперёд. Незадолго до конца первого тайма Хосе Мария Хименес счёт сравнял. Повести в счёте вновь ирландцы сумели в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Сайрус Кристи. Окончательный результат установил на 77-й минуте Джеймс Макклин.

В другом товарищеском матче сборная Албании в гостях уступила команде Люксембурга, несмотря на гол полузащитника «Терека» Одисе Роши.
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