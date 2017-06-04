Ирландия в товарищеском матче обыграла Уругвай, Албания уступила Люксембургу

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На 27-й минуте Джонатан Уолтерс вывел хозяев вперёд. Незадолго до конца первого тайма Хосе Мария Хименес счёт сравнял. Повести в счёте вновь ирландцы сумели в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Сайрус Кристи. Окончательный результат установил на 77-й минуте Джеймс Макклин.

В другом товарищеском матче сборная Албании в гостях уступила команде Люксембурга, несмотря на гол полузащитника «Терека» Одисе Роши.