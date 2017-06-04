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https://sport.mail.ru/news/football-national/29975846/
4 июня 2017, 21:50 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной Армении разгромили команду Сент-Китса и Невиса в товарищеской игре

Сборная Армении по футболу одержала крупную победу над командой Сент-Китса и Невиса в товарищеском матче.

Сборная Армении по футболу одержала крупную победу над командой <nobr>Сент-Китса</nobr> и <span class=error>Невиса</span> в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Ереване, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дублем в составе победителей отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян (30-я, 40-я минуты), по разу отличились Руслан Корян (19-я) из «СКА-Хабаровска», Артур Саркисов (68-я) из красноярского «Енисея» и Артак Едигарян (89-я).

Следующий матч сборная Армении проведет 10 июня в Подгорице с командой Черногории в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

4.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Армения 5:0 Сент-Киттс и Невис
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Артур Петросян
Голы
20′ Руслан Корян  
31′ Генрих Мхитарян  
40′ Генрих Мхитарян  
68′ Артур Саркисов  
89′ Артак Едигарян  
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