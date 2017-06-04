Футболисты сборной Армении разгромили команду Сент-Китса и Невиса в товарищеской игре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ереване, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дублем в составе победителей отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян (30-я, 40-я минуты), по разу отличились Руслан Корян (19-я) из «СКА-Хабаровска», Артур Саркисов (68-я) из красноярского «Енисея» и Артак Едигарян (89-я).

Следующий матч сборная Армении проведет 10 июня в Подгорице с командой Черногории в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.