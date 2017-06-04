Футболисты сборной Армении разгромили команду Сент-Китса и Невиса в товарищеской игре
Сборная Армении по футболу одержала крупную победу над командой
Сент-Китса и Невиса в товарищеском матче.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Ереване, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дублем в составе победителей отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян (30-я, 40-я минуты), по разу отличились Руслан Корян (19-я) из «СКА-Хабаровска», Артур Саркисов (68-я) из красноярского «Енисея» и Артак Едигарян (89-я).
Следующий матч сборная Армении проведет 10 июня в Подгорице с командой Черногории в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
|4.06.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
|Армения
|5:0
|Сент-Киттс и Невис
|Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
|Артур Петросян
Голы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
|0
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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