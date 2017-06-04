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4 июня 2017, 21:14 | Футбол: Сборные | ТАСС

Венгерская футбольная федерация ожидает до 14 тысяч зрителей на матче со сборной России

БУДАПЕШТ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Порядка 12−14 тысяч зрителей ожидается на товарищеском матче сборных Венгрии и России. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Венгерской футбольной федерации Гегор Шабо.

Встреча пройдет в понедельник на стадионе Гроупама Арена в Будапеште которая вмещает 22 тысячи. зрителей. Увеличить
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Встреча пройдет в понедельник (начало — 21:30 мск) на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште, которая вмещает 22 тысячи зрителей. Российские болельщики могли купить билеты на матч до 3 июня в специальных офисах продаж. Продажа также будет открыта для россиян в кассах стадиона в день матча.

«Сейчас сложно сказать, сколько россиян поддержит вашу команду, я даже не берусь сказать, сколько зрителей будет всего, — признался Шабо. — Дело в том, что наши болельщики никогда не спешат с покупкой билетов на товарищеские игры. На последнем матче — с командой Швеции (15 ноября 2016 года, 0:2 — Прим. ТАСС) — арена собрала 14 тысяч. Ожидаем на предстоящий матч 12−14 тысяч».

Сборная России продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций. После матча с венграми команда вернется в Москву, где 9 июня проведет товарищескую встречу со сборной Чили. На турнире россияне выступят в группе А вместе с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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