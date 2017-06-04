Шторк: Российские футболисты сильны тактической выучкой и физической подготовкой
ТЕЛКИ /Венгрия/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по футболу сильна командной игрой, тактической выучкой и физической подготовкой. Такое мнение высказал главный тренер команды Венгрии Бернд Шторк, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на
пресс-конференции накануне контрольной игры сборных.
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Встреча венгров и россиян пройдет в понедельник в Будапеште (начало в 21:30 мск).
«Я видел матчи вашей команды на чемпионате Европы, и могу сказать, что с тех пор в ней произошло очень много изменений, — поделился Шторк. — Прежде всего, поменялся главный тренер, началась смена поколений, вы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Не хочу сравнивать ту команду и нынешней, но по последнему матчу с бельгийцами (28 марта в Сочи, 3:3 — Прим. ТАСС) я заметил, что ваша команда делает ставку на тактическую выучку и физическую подготовку, это ее сильные стороны. Ваша команда проделала хорошую работу в том матче и выглядела очень достойно».
«Думаю, предстоящая игра станет хорошей проверкой вашей сборной перед Кубком конфедераций», — добавил он.
Специалист отказался комментировать отсутствие в российской сборной нападающего Артема Дзюбы и не стал выделять самого опасного игрока. «Не хочу выделять
«С Джуджаком и Пришкиным не советовался
Шторк признался, что не советовался с игроками команды Балажем Джуджаком и Томашем Пришкиным, которые имеют опыт выступления в российских клубах. «Все-таки они играли в России достаточно давно, а сейчас у вас совсем другая команда, и много новых игроков», — пояснил он.
Он рассказал, какие цели преследует в предстоящей игре. «Во-первых, нам надо наилучшим образом подойти к отборочному матчу чемпионата мира с командой Андорры (9 июня на выезде), наша цель — пробиться на турнир, и у нас сохраняются хорошие шансы.
Сборная Венгрии после пяти туров занимает третье место в отборочной группе B с 7 очками. В группе также выступают команды Швейцарии (15 очков), Португалии (12), Фарерских островов (5), Латвии (3) и Андорры (1).
Сборная России продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедерацию. Следующим после матча с венграми станет контрольная игра с чилийцами в Москве 9 июня. На турнире сборная выступит в группе А вместе с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
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