Футболист сборной России Комбаров тренируется с ограничениями накануне матча с венграми

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Национальная команда проводит тренировку на стадионе «Гроупам-Арена» в Будапеште, где сыграет с венграми. 30-летний Комбаров начал занятие в общей группе, однако через некоторое время стал заниматься по индивидуальной программе.