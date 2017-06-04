Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает предложенных нагрузок
Главный тренер сборной России выступил на
пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией, который состоится 5 июня в Будапеште в рамках подготовки к Кубку конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Надо сказать, что Станислав Черчесов выглядел и вел себя очень спокойно и сверхуверенно. По крайней мере на данный момент никакой нервозности в его поведении незаметно, несмотря на приближение турнира.
— Как прошла подготовка непосредственно к игре с Венгрией? И сильно ли на сборной отразится потеря Дзюбы?
— Понятно, что все тактические тренировки проходили с учетом особенностей игры сборной Венгрии. Смотрели ее матчи со Швецией и Швейцарией. Информации достаточно много. Мы с нетерпением ждем две контрольные встречи. Они покажут и наши плюсы, и недостатки, которые у нас еще есть. Убежден, проведенная работа принесет плоды.
Что касается второго вашего вопроса, то мы некоторые вещи постарались отработать, но так как здоровье не позволяет игроку принять участие в турнире (и он сам это чувствует), приходится производить некоторые изменения. Хотя они незначительные — Бухаров ведь такой же комплекции, как и Дзюба. Так что
— Могли бы уточнить формулировку по поводу Дзюбы — «функциональное состояние игрока не позволяет…» Что это значит?
— Это значит, колено не выдерживает тех нагрузок, которые предложены. Есть щадящая работа, но футболист не может выйти на свой уровень.
— У Акинфеева проблемы с пяткой. Он примет участие в матче с Венгрией?
— Игорь четыре дня подряд тренируется в хорошем режиме. Убежден, что у него проблем не будет.
— Вопрос по поводу молодых игроков — Головин, Зобнин, Миранчук. Как оцените их состояние на этом сборе? Как они воспринимают ваши рекомендации? Они — это настоящее или
— Мы авансом никого не берем. Вся работа, которые они выполняют, дает эффект. Тактические вещи они воспринимают. На поле они — равноценные игроки со всеми остальными. Там нет разделения на «молодых» и «старых», там есть разделение на «хороших» и «плохих».
УЧАСТИЕ КОМБАРОВА В МАТЧЕ С ВЕНГРИЕЙ — ПОД ВОПРОСОМ
— Какой результат в матче с Венгрией вас устроит?
— Мы, конечно же, хотим выигрывать, показывать свой максимум — для этого и выходим на поле. Но проведена определенная работа, которую надо подтверждать. Футболисты об этом знают.
— Сейчас в сборной 27 человек. Когда вы сообщите четырем отцепленным, что они не сыграют на Кубке конфедераций? 7 июня, в день подачи финальных заявок из 23 фамилий, или раньше? Они покинут расположение команды или
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Над тем, как действовать с финальной заявкой, тоже думали. Некоторые вещи некомфортно делать — но их все равно надо будет делать. Опыт подсказывает, что за 10 дней может случиться все, что угодно. А футболист, сегодня условно не попадающий в заявку, за неделю может растерять форму, которую все это время набирал. Поэтому как минимум один игрок (то есть 24-й. — Прим. «СЭ») останется с командой после 7 июня.
Александр САМЕДОВ: «ГОТОВЫ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ХОТЬ 24 ЧАСА»
Полузащитник национальной команды порассуждал о роли лидера.
— Тяжело ли вам было переносить тренировки? Как ваше состояние?
— Все нормально. Тренировки переносим хорошо. Со Станиславом Саламовичем готовы тренироваться хоть 24 часа, так что все хорошо.
— Сравните ваше состояние сразу после сезона или сейчас?
— Тренировались 10 дней, проделали хорошую работу. Медицинский штаб за нами тщательно следит. Говорят, что мы прибавляем. Есть время. Прибавим еще.
— Как себя чувствуют в команде молодые футболисты — Головин, Миранчук?
— В быту никаких проблем, мы встретили их хорошо.
— Как вам в роли лидера?
— Мне комфортно быть в сборной, вот мой ответ.
— Всегда комфортно то, что происходит естественным образом, а не по указке сверху. Наверное, именно это имел в виду Александр, — дополнил ответ Самедова главный тренер команды Станислав Черчесов.
— Как смотрели финал Лиги чемпионов — вместе с ребятами или у себя в номере?
— Первый тайм смотрели вместе, второй — кто где. Я расстроился, поскольку болел за «Ювентус». Но стоит поздравить «Реал».
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).
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