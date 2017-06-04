Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает предложенных нагрузок

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Надо сказать, что Станислав Черчесов выглядел и вел себя очень спокойно и сверхуверенно. По крайней мере на данный момент никакой нервозности в его поведении незаметно, несмотря на приближение турнира.

— Как прошла подготовка непосредственно к игре с Венгрией? И сильно ли на сборной отразится потеря Дзюбы?

— Понятно, что все тактические тренировки проходили с учетом особенностей игры сборной Венгрии. Смотрели ее матчи со Швецией и Швейцарией. Информации достаточно много. Мы с нетерпением ждем две контрольные встречи. Они покажут и наши плюсы, и недостатки, которые у нас еще есть. Убежден, проведенная работа принесет плоды.

Что касается второго вашего вопроса, то мы некоторые вещи постарались отработать, но так как здоровье не позволяет игроку принять участие в турнире (и он сам это чувствует), приходится производить некоторые изменения. Хотя они незначительные — Бухаров ведь такой же комплекции, как и Дзюба. Так что какие-то специальные вещи не нужны.

— Могли бы уточнить формулировку по поводу Дзюбы — «функциональное состояние игрока не позволяет…» Что это значит?

— Это значит, колено не выдерживает тех нагрузок, которые предложены. Есть щадящая работа, но футболист не может выйти на свой уровень.

— У Акинфеева проблемы с пяткой. Он примет участие в матче с Венгрией?

— Игорь четыре дня подряд тренируется в хорошем режиме. Убежден, что у него проблем не будет.

— Вопрос по поводу молодых игроков — Головин, Зобнин, Миранчук. Как оцените их состояние на этом сборе? Как они воспринимают ваши рекомендации? Они — это настоящее или все-таки будущее, некий аванс?

— Мы авансом никого не берем. Вся работа, которые они выполняют, дает эффект. Тактические вещи они воспринимают. На поле они — равноценные игроки со всеми остальными. Там нет разделения на «молодых» и «старых», там есть разделение на «хороших» и «плохих».

УЧАСТИЕ КОМБАРОВА В МАТЧЕ С ВЕНГРИЕЙ — ПОД ВОПРОСОМ

— Какой результат в матче с Венгрией вас устроит?

— Мы, конечно же, хотим выигрывать, показывать свой максимум — для этого и выходим на поле. Но проведена определенная работа, которую надо подтверждать. Футболисты об этом знают.

— Сейчас в сборной 27 человек. Когда вы сообщите четырем отцепленным, что они не сыграют на Кубке конфедераций? 7 июня, в день подачи финальных заявок из 23 фамилий, или раньше? Они покинут расположение команды или кто-то останется в качестве резервиста на случай травм?

— Во-первых, у нас еще игра и тренировки до 7 июня. Мы уже потеряли троих из первоначального «списка 30-ти» (Мариу Фернандеса, Дзагоева и Дзюбу. — Прим. «СЭ») и стараемся не делать преждевременные выводы. К примеру, у Комбарова есть проблемы, его участие в матче с Венгрией под вопросом. У Кудряшова и у Бухарова тоже чуть-чуть проблемы.

Над тем, как действовать с финальной заявкой, тоже думали. Некоторые вещи некомфортно делать — но их все равно надо будет делать. Опыт подсказывает, что за 10 дней может случиться все, что угодно. А футболист, сегодня условно не попадающий в заявку, за неделю может растерять форму, которую все это время набирал. Поэтому как минимум один игрок (то есть 24-й. — Прим. «СЭ») останется с командой после 7 июня.

Александр САМЕДОВ: «ГОТОВЫ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ХОТЬ 24 ЧАСА»

Полузащитник национальной команды порассуждал о роли лидера.

— Тяжело ли вам было переносить тренировки? Как ваше состояние?

— Все нормально. Тренировки переносим хорошо. Со Станиславом Саламовичем готовы тренироваться хоть 24 часа, так что все хорошо.

— Сравните ваше состояние сразу после сезона или сейчас?

— Тренировались 10 дней, проделали хорошую работу. Медицинский штаб за нами тщательно следит. Говорят, что мы прибавляем. Есть время. Прибавим еще.

— Как себя чувствуют в команде молодые футболисты — Головин, Миранчук?

— В быту никаких проблем, мы встретили их хорошо.

— Как вам в роли лидера?

— Мне комфортно быть в сборной, вот мой ответ.

— Всегда комфортно то, что происходит естественным образом, а не по указке сверху. Наверное, именно это имел в виду Александр, — дополнил ответ Самедова главный тренер команды Станислав Черчесов.

— Как смотрели финал Лиги чемпионов — вместе с ребятами или у себя в номере?

— Первый тайм смотрели вместе, второй — кто где. Я расстроился, поскольку болел за «Ювентус». Но стоит поздравить «Реал».

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).