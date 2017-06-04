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4 июня 2017, 17:54 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная России в преддверии матча с Венгрией тренируется в полном составе

Сборная России проводит тренировку на стадионе «Гроупама Арена», где завтра, 5 июня, проведёт контрольный матч с командой Венгрии.

Сборная России проводит тренировку на стадионе Гроупама Арена где завтра 5 июня проведёт контрольный матч с командой Венгрии. Увеличить
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Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова, национальная команда работает в полном составе. В тренировке участвуют 26 игроков.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в предстоящей игре находится под вопросом. Также есть проблемы и у защитника Фёдора Кудряшова.

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Новости Сборных команд

Участие Дмитрия Комбарова в товарищеском матче России с Венгрией под вопросом

Участие Дмитрия Комбарова в товарищеском матче России с Венгрией под вопросом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в товарищеской встрече со сборной Венгрии находится под вопросом, а также рассказал, что проблемы есть и у защитника Фёдора Кудряшова.
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