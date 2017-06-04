Сборная России в преддверии матча с Венгрией тренируется в полном составе
Сборная России проводит тренировку на стадионе «Гроупама Арена», где завтра, 5 июня, проведёт контрольный матч с командой Венгрии.
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Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова, национальная команда работает в полном составе. В тренировке участвуют 26 игроков.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на предматчевой
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