Участие Дмитрия Комбарова в товарищеском матче России с Венгрией под вопросом
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в товарищеской встрече со сборной Венгрии находится под вопросом, а также рассказал, что проблемы есть и у защитника Фёдора Кудряшова.
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«У нас ещё тренировки и две игры, чтобы принято решение по окончательному списку сборной. До сборов мы потеряли двух игроков, во время — ещё одного.
У Комбарова есть небольшие проблемы, возможно, его участие в завтрашней игре под вопросом. Также есть проблемы у Кудряшова. Опыт подсказывает, что в любую секунду может
Сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Встреча состоится завтра, 5 июня.
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