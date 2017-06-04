Участие Дмитрия Комбарова в товарищеском матче России с Венгрией под вопросом

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«У нас ещё тренировки и две игры, чтобы принято решение по окончательному списку сборной. До сборов мы потеряли двух игроков, во время — ещё одного.

Футбол Товарищеские матчи 2017 5.06.2017, 21:30 -:- Венгрия Россия

У Комбарова есть небольшие проблемы, возможно, его участие в завтрашней игре под вопросом. Также есть проблемы у Кудряшова. Опыт подсказывает, что в любую секунду может что-то произойти", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Встреча состоится завтра, 5 июня.