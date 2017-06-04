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4 июня 2017, 17:23 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Участие Дмитрия Комбарова в товарищеском матче России с Венгрией под вопросом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в товарищеской встрече со сборной Венгрии находится под вопросом, а также рассказал, что проблемы есть и у защитника Фёдора Кудряшова.

Главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span> сообщил что участие полузащитника Дмитрия <span class=error>Комбарова</span> в товарищеской встрече со сборной Венгрии находится под вопросом а также рассказал что проблемы есть и у защитника Фёдора <span class=error>Кудряшова</span>. Увеличить
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«У нас ещё тренировки и две игры, чтобы принято решение по окончательному списку сборной. До сборов мы потеряли двух игроков, во время — ещё одного.

У Комбарова есть небольшие проблемы, возможно, его участие в завтрашней игре под вопросом. Также есть проблемы у Кудряшова. Опыт подсказывает, что в любую секунду может что-то произойти", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Встреча состоится завтра, 5 июня.

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