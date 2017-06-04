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https://sport.mail.ru/news/football-national/29974055/
4 июня 2017, 14:38 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Игорь Криушенко вызвал на матчи против сборных Болгарии и Новой Зеландии 23 футболиста

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на матч квалификации чемпионата мира-2018 против болгар и товарищеский поединок против Новой Зеландии. Наставник вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста.

Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков вызванных на матч квалификации чемпионата мира-2018 против болгар и товарищеский поединок против Новой Зеландии. Наставник вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста. Увеличить
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Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос (БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — «Торпедо"-БелАЗ, Жодино).

Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканалов Национальной государственной телерадиокомпании, отмечает bff.by.

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