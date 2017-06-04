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«Казань Арена» — домашний стадион клуба Российской футбольной премьер-лиги «Рубин». Французский полузащитник казанцев Янн М’Вила в интервью официальному сайту команды назвал ее лучшим стадионом России, а главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча в гостях у «Рубина» в 29-м туре чемпионата страны заявил, что от игры на таком поле даже у чужой команды «великолепные ощущения» и «чем больше таких стадионов, тем больше растет качество футбола».

Вместимость арены составляет 45 379 зрителей, а территория стадиона простирается на 32 гектара.

Любопытный факт: после закрытия московских «Лужников» на масштабную реконструкцию и до открытия стадиона «Санкт-Петербург» «Казань Арена» являлась самым большим стадионом в России.

Архитектуру стадиона разработала та же компания, которая строила 90-тысячный «Уэмбли», где проводит свои домашние матчи сборная Англии, и «Эмирейтс», принадлежащий лондонскому «Арсеналу». Элегантно изогнутая форма светло-зеленой крыши со светопроницаемыми частями придает всей конструкции легкий и даже слегка неземной вид.

Вообще «Казань Арена» предназначена не только для футбола и является многофункциональным комплексом, на котором проводится около 100 спортивных мероприятий в год.

История.

«Казань Арена» стала первым стадионом в России, который построили специально для чемпионата мира по футболу — 2018.

5 мая 2010 года премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин в торжественной обстановке заложил первый камень в основание комплекса. Спустя 36 месяцев после этого символического события стадион был уже полностью готов, а 14 июня 2013 года состоялось его торжественное открытие.

На следующий месяц после этого мероприятия на «Казань Арене» уже проводилась семнадцатая Всемирная летняя Универсиада с масштабными церемониями открытия и закрытия.

17 августа 2014 года «Казань Арена» наконец зажила футбольной жизнью: на ее газоне впервые был проведен матч РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» (1:1). 5 ноября 2015 года на арену пожаловал и европейский футбол: в рамках Лиги Европы УЕФА «Рубин» встретился с английским «Ливерпулем» (0:1).

В 2015 году стадион также принял важное международное соревнование — чемпионат мира по водным видам спорта — и снова с честью прошел испытание. Теперь «Казань Арене» наконец предстоит принять те соревнования, ради которых его и создавали, — Кубок Конфедераций и чемпионат мира.

Важные матчи.

За свою четырехлетнюю историю «Казань Арена» уже успела принять несколько значимых футбольных встреч. Во-первых, это матч Лиги Европы против «Ливерпуля», который был проведен с таким размахом, что заставил пестреть заголовки изданий словами «Большой футбол вернулся в Казань!» Великолепные перформансы болельщиков (как местной команды, так и гостевой) и побитый рекорд посещаемости (41 тыс. зрителей), несмотря на пробирающий до костей ноябрьский холод, ознаменовали старт европейской «карьеры» арены.

Следующей важной игрой на казанском стадионе стал финал Кубка России в сезоне-2015/16, в котором встречались питерский «Зенит» и московский ЦСКА. В итоге армейцы потерпели разгром со счетом 1:4 и уехали в расстроенных чувствах.

Зато 21 мая 2016 года «Казань Арена» вернула красно-синим должок и стала тем стадионом, на котором ЦСКА в шестой раз завоевал чемпионство России, обыграв в 30 туре РФПЛ местный «Рубин» с минимальным счетом.

Новости.

«Казань Арена» не так часто мелькает в новостях, как, например, стадион «Санкт-Петербург», эпопея со строительством которого владела вниманием читателя на протяжении девяти лет. Однако время от времени в медиапространстве появляются интересные инфоповоды, связанные с ней.

Так, возле «Казань Арены» в июне 2017 года поставят статую волка Забиваки — талисмана чемпионата мира — 2018.

«Планируется установка фигуры Забиваки на подъезде к стадиону “Казань Арена”, статуя откроется 18 июня. Это будет некая скульптура, конструкция из сплавов нескольких материалов. Чуть выше человеческого роста», — приводит ТАСС слова министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова.

Также накануне Кубка конфедераций рядом со стадионом появится еще одна скульптурная композиция — цветочная стена длиной 19 метров и высотой в 4,5 метра.

«Объемная цветочная композиция была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста “Горводзеленхоз” Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тыс. 470 штук», — сообщается на официальном портале органов самоуправления Казани.

Наконец, главной новостью, косвенно связанной с «Казань Ареной», стало открытие Парка Кубка конфедераций по футболу — 2017 рядом с казанским Кремлем. Кстати, в церемонии открытия принял участие известный бразильской футболист Роналдиньо, который заявил, что, по его мнению, «Казань Арена» в отличном состоянии, и вполне готова к соревнованиям.

Матчи на Кубке конфедераций.

18 июня на «Казань Арене» состоится первый матч в рамках Кубка конфедераций — встреча Португалии и Мексики в группе А. Дуэль атакующих лидеров своих сборных Криштиану Роналду и Хавьера Эрнандеса обещает подарить зрителям немало острых моментов.

22 июня мощная сборная Германии под руководством Йоахима Лёва встретится с двукратным триумфатором Кубка Америки Чили в группе В.

24 июня «Казань Арена» наконец сможет полюбоваться на игру сборной России, которая на правах хозяина турнира встретится с мексиканцами на групповом этапе соревнований.

28 июня казанский стадион простится с Кубком конфедераций матчем полуфинала турнира.