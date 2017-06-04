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https://sport.mail.ru/news/football-national/29972086/
4 июня 2017, 9:48 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной США сыграли вничью с командой Венесуэлы в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Сборные США и Венесуэлы по футболу не выявили победителя в товарищеском матче, прошедшем в субботу в американском городе Сэнди.

Встреча завершилась со счетом 1:1. У гостей на 29-й минуте отличился Хосе Веласкес, а хозяева сравняли счет после точного удара Кристиана Пулишича (61-я).

Сборная США продолжает борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России, занимает четвертое место в таблице решающего раунда в зоне КОНКАКАФ, имея в активе 4 очка после четырех матчей.

Команда Венесуэлы с 6 очками в активе замыкает таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Южной Америки и уже лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ.

4.06.2017 05:00 матчи: Товарищеский матч Rio Tinto
США 1:1 Венесуэла
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Брюс Арена Рафаэль Дудамель
Голы
61′ Кристиан Пулишич  
  Хосе Мануэль Веласкес 29′
Составы
Тим Хоуард  
Хорхе Вильяфанья  
Кристиан Пулишич  
Майкл Брэдли  
Бобби Вуд  
45′ Джефф Кэмерон  
Омар Гонсалес  
90′ ДеАндре Йедлин  
Грэм Зуси  
56′ Джон Брукс  
Мэтт Хеджес  
70′ Дарлингтон Нагбе  
Джордан Моррис  
63′ Фабиан Джонсон  
Тим Рим  
63′ Клинт Демпси  
Келлин Акоста  
  Хосе Контрерас
  Руберт Кихада
  Микель Вильянуэва
  Пабло Камачо
  Франсиско Флорес
  Хосе Мануэль Веласкес 56′
  Йордан Осорио
  Хуниор Морено 83′
  Франсиско Ла Мантия
  Хосе Саломон Рондон 90′
  Андрес Понсе
  Дарвин Мачис 67′
  Аристотелес Ромеро
  Хон Мурильо 89′
  Хефре Варгас
  Кристиан Сантос 72′
  Хефферсон Саварино
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
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