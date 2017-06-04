Футболисты сборной США сыграли вничью с командой Венесуэлы в товарищеском матче
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Сборные США и Венесуэлы по футболу не выявили победителя в товарищеском матче, прошедшем в субботу в американском городе Сэнди.
Встреча завершилась со счетом 1:1. У гостей на 29-й минуте отличился Хосе Веласкес, а хозяева сравняли счет после точного удара Кристиана Пулишича (61-я).
Сборная США продолжает борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России, занимает четвертое место в таблице решающего раунда в зоне КОНКАКАФ, имея в активе 4 очка после четырех матчей.
Команда Венесуэлы с 6 очками в активе замыкает таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Южной Америки и уже лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ.
Главные тренеры
|Брюс Арена
|Рафаэль Дудамель
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter