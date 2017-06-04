Футболисты сборной США сыграли вничью с командой Венесуэлы в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:1. У гостей на 29-й минуте отличился Хосе Веласкес, а хозяева сравняли счет после точного удара Кристиана Пулишича (61-я).

Сборная США продолжает борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России, занимает четвертое место в таблице решающего раунда в зоне КОНКАКАФ, имея в активе 4 очка после четырех матчей.

Команда Венесуэлы с 6 очками в активе замыкает таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Южной Америки и уже лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ.