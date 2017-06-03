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3 июня 2017, 21:01 | Футбол: Сборные | ТАСС

Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду Кипра

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу со счетом 4:0 одержала победу над командой Кипра в товарищеском матче, который прошел в португальском Эшториле.

Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду Кипра - Фото Увеличить
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В составе португальцев дублем отметился Жоао Моутинью (3-я, 42-я минуты). Также голами отметились Пицци (63) и Андре Сильва (70).

9 июня португальцы на выезде сыграют с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Сборная Кипра также 9 июня в гостях сыграет с командой Гибралтара.

Сборная Португалии является соперником российской команды на Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команды выступят в группе A вместе со сборными Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия — Россия состоится 21 июня в Москве.

3.06.2017 18:00 матчи: Товарищеский матч Antonio Coimbra da Mota
Португалия 4:0 Кипр
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Христакис Христофору
Голы
3′ Жоау Моутинью  
42′ Жоау Моутинью  
63′ Луиш Мигел Пиззи  
70′ Андре Силва  
Составы
Руй Патрисиу  
Жозе Фонти  
Луиш Нету  
Элизеу  
Андре Силва  
67′ Седрик Суариш  
Нелсон Семеду  
45′ Бернарду Силва  
Андре Гомиш  
45′ Данилу Перейра  
Адриэн Силва  
45′ Жоау Моутинью  
Виллиам Карвалью  
45′ Жоау Мариу  
Желсон Мартинш  
60′ Нани  
Луиш Мигел Пиззи  
  Антонис Георгаллидес
  Костас Лаифис
  Фанос Кателарис
  Костакис Артиматас
  Ренато Маргаса
  Ясон Деметриу 82′
  Мариос Стиляну
  Нектариос Александру 68′
  Николас Иоанну
  Харис Кириаку 61′
  Нестор Митидис
  Константинос Хараламбидис 60′
  Андреас Авраам
  Андреас Макрис 70′
  Никос Энглезу
  Пьерос Сотириу 76′
  Георгиос Экономидес
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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