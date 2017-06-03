Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду Кипра

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В составе португальцев дублем отметился Жоао Моутинью (3-я, 42-я минуты). Также голами отметились Пицци (63) и Андре Сильва (70).

9 июня португальцы на выезде сыграют с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Сборная Кипра также 9 июня в гостях сыграет с командой Гибралтара.