Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду Кипра

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В составе португальцев дублем отметился Жоао Моутинью (3-я, 42-я минуты). Также голами отметились Пицци (63) и Андре Сильва (70).
9 июня португальцы на выезде сыграют с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Сборная Кипра также 9 июня в гостях сыграет с командой Гибралтара.
Сборная Португалии является соперником российской команды на Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команды выступят в группе A вместе со сборными Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия — Россия состоится 21 июня в Москве.