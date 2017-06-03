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3 июня 2017, 22:19 | Футбол: Сборные | Lenta.Ru

Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде

Глава Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер Виталий Мутко прибыл на тренировку сборной России на велосипеде. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.

Глава Российского футбольного союза <nobr>вице-премьер</nobr> Виталий <span class=error>Мутко</span> прибыл на тренировку сборной России на велосипеде. Чиновник посетил сбор команды в австрийском городе <span class=error>Нойштифт</span>. Подопечные Станислава <span class=error>Черчесова</span> продолжают подготовку к товарищеским матчам со сборными Венгрии и Чили. Увеличить
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Чиновник посетил сбор команды в австрийском городе Нойштифт. Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к товарищеским матчам со сборными Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

Эти встречи станут последними перед стартом Кубка Конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).

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