Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде

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Чиновник посетил сбор команды в австрийском городе Нойштифт. Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к товарищеским матчам со сборными Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Президент РФС Виталий Мутко приехал на тренировку <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> на велосипеде! Виталий Леонтьевич в отличной спортивной форме! <a href="https://t.co/YpBeOxHQK9">pic.twitter.com/YpBeOxHQK9</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/870984993912369153">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>