Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде
Глава Российского футбольного союза (РФС),
вице-премьер Виталий Мутко прибыл на тренировку сборной России на велосипеде. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.
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Чиновник посетил сбор команды в австрийском городе Нойштифт. Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к товарищеским матчам со сборными Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).
Эти встречи станут последними перед стартом Кубка Конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве,
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